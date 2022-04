A klub új vezetője, Antalóczy Zoltán rendezésében színpadra állított, két felvonásos darab eddig három teltházas előadást ért meg, azonban a nagy siker azt bizonyítja, hogy többre lenne képes. A társulat szerencsére tervbe vette a vidéki bemutatás lehetőségét. Remélhetőleg további sikerekre is is számíthatnak, bár amint a Pletykafészek is bizonyítja, az az amatőr színjátszást illetően részben a szereplők hétköznapokból ismertségében rejlik. Még az is megbocsájtható, ha netán bakiznának.

A tapolcai társulatnak azonban nincs mit megbocsájtson a közönség. Rutinos profi amatőrök kapták a szerepeket, amelyek esetében néha eltűnődünk: talán eleve rájuk írták? De nem „csupán” a rendező osztott jó érzékkel. Antalóczy Zoltán norvégiai színjátszó csoport vezetői és amatőr színészi múltját kamatoztatja a csoportban. Ő választotta a darabot is hazai debütálásaként. Magasra tette a lécet, azonban a néhány idegen légióssal kiegészült csapat megugrotta.

Réwész Dávid, Baracskai László, Rompos Alida, Antalóczy Zoltán, Bognár Róbert és Tóth Edit a Pletykafészekben

Forrás: Archív

Nem tudhatjuk biztosan, de valószínűsíthető, hogy Nagy Sándor Jászai-díjas színész-rendező, aki végig nézve az egyik főpróbát instruálta a csapatot, ugyancsak hozzátett a végeredményhez, amely egy jól ülő poénokban gazdag, igaz, kicsit hosszúra nyúló, de cseppet sem unalmas bohózatot eredményezett. Az esetlegesen fanyalgókat is elcsendesítheti a főszereplő-rendező végére beszúrt hosszú monológja, amely érzésünk szerint akár improvizáció is lehetne. Ha pedig tényleg az és ennélfogva estéről estére más és más, akkor pláne le a kalappal Antalóczy bemutatkozása előtt.