Az Utas és holdvilág Antikvárium 1983 óta működik, Molnár Sándor, a jelenlegi üzletvezető pedig 2005-ben vette át a stafétát. – Szerettem volna megmutatni a világnak, hogy ebből is meg lehet élni, hogy szépen lehet megélni. Ez az antikvárium volt a mindenem. A könyvek szeretete, egy másik szakmából való kiábrándulás mind-mind ide vezetett. Voltam a csúcson, amibe tönkrementem, aztán jött ez a lehetőség. Ez olyan, hogy valaki elutazik a Holdra, ott valami félremegy, aztán gondol egyet: irány a Mars! Az antikvárium az én „Marsom” – mesélte az üzletvezető.

Az antikváriumot Molnár Sándor tudta nélkül jelölték a versenyre, és habár nem kifejezetten szórakoztatóegység, az antikvárium mégis összehozza az embereket, közösségek kovácsolódnak a plafonig érő könyvespolcok között, így, ha nem is szokványos módon, mégis igazi Törzshelyként tud működni. – Ez is volt a törekvésem, az első naptól kezdve szerettem volna, ha ez a hely összehozza az embereket.

Molnár Sándor elmondta, nem volt még olyan nap, amikor ne történt volna valami szép, szívmelengető az antikváriumban. – Mindennap történik valami csoda. Minden egyes nap az antikváriumban egy kegyelmi állapot – mesélte.

A város kulturális élete és az antikvárium élete összefonódik, és többek között elsőként kezdett el bakelitekkel foglalkozni Molnár Sándor, még azelőtt, hogy az trendi lett volna. – A bakelitek szeretete nálam úgy jött, hogy körülbelül tízéves koromban a Kerekes bácsihoz, aki a szomszédunk volt, átmentünk a barátaimmal nyáron, és frizbiztünk a hanglemezeivel. Viszont rátaláltam ott egy Elvis Presley-lemezre, az első lemezére, amin szerepelt a Love Me Tender című dal, akkor lettem Elvis-rajongó. Nem sokkal később pedig szíven ütött a Rolling Stonestól az (I Can't Get No) Satisfaction című dal, akkor voltam 12 éves, azóta pedig megszállott rockzenerajongó vagyok – mesélte Sándor.

Az üzletvezető bakelitlemezeknél szigorú, nem tűr olyasmit az üzletben, amit nem szeret, a könyveknél kicsit más a helyzet. – Nem kedvelem a számmisztikát, de vásárolják, sok embert érdekel. Nem foglalkoztat az asztrológia, nem szeretem a jóskönyveket, Müller Péter könyveit, de megvannak – tette hozzá. Rendezvények között sem válogat, a festőművésztől a szobrászig, a hangszerkészítőtől a zenekarokig mindenki megmutathatta már magát az antikváriumban. A jövőben is folytatja kultúrmisszióját, és hiszi, hogy a kultúra szeretete továbbra is közösségben tarthatja az embereket.

