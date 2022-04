Garaczi Imre filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága alelnöke megnyitójában kiemelte, különösen fontos neki a mostani tárlat, mert régóta itt él, lenyűgözi a Balaton, a Bakony szépsége, hangulata, amit bemutatnak a fotók. Üdvözölte a mostani kiállítás helyszínét is, mely a Tihanyi Bencés Apátság mellett egy szakrális környezet.

– A világra sajnos nem a nyugalom a jellemző, az elmúlt évtizedekben az emberiség apokaliptikus útra lépett. Ezért nagyon fontos a természet csodáját bemutatni, különös tekintettel a fotóművészetre. Minden kép él, az örökkévalóságot, életörömet tükrözik - közölte.

Poller Imre, a Veszprémben és a Bakony-Balaton térségében kulturális tevékenységet folytató ITTMOST Kör elnöke elmondta, a mostani tárlat a Csendtől a varázsig, rügyfakadástól a feltámadásig című rendezvénysorozat harmadik állomása. A rendezvényeken Veszprém, Márkó, Bánd, Tihany és Csopak különféle szervezetei vesznek részt.

Oravetz Dániel, a Rege Galéria Tihany kurátora kiemelte, a képeket egy a tartalom tekintetében állandóan változó, digitális kiállítói térben mutatják be, különleges tulajdonságokkal felruházott televíziók segítségével. Az egyedileg megálmodott művészeti galériát a több mint 60 éves kulturális múltra visszatekintő, a Balaton Pilvax kávéházának is nevezett apátsági Rege Cukrászdában állították ki. A művészet iránt fogékony látogatók egyszerre gyönyörködhetnek az egyik legszebb panorámában, párás időben, a dupla szivárványban, illetve a kiállítás képanyagában, mely minden néző számára egyedi élményt nyújt. Minden második percben a tér hangulata megváltozik, ahogyan a kiállítás tartalma is módosul. Minden látogató egyfajta premier előtt áll, mert kétszer ugyan azzal a tárlattal nem fog tudni találkozni. Az élmény mondhatni egyedi és megismételhetetlen. Mint mondta, a digitális alkotások a helyi művészek munkái, az elmúlt tíz év termékei, melyek a Bakony-Veszprém-Balaton természeti szépségeit mutatják be. Az öt televízión a képek folyamatosan cserélődnek, ezért a fotókat számtalan különböző kompozícióban lehet megtekinteni.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

A kurátor arról is beszélt, hogy céljaik között szerepel a helyi művészek közreműködésével életre hívni Tihanyban a balatoni kulturális életet meghatározó, egész évben megtekinthető kiállítássorozatot. Ehhez várják fotó-, festő- vagy akár grafikai művészek jelentkezését a galéria honlapján.