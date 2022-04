Az első kötetes szerző könyvének létrejöttét a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatta, és Fenyvesi Ottó szerkesztette.

A Szív/rag/tapasz kötet 4 részre oszlik, és közel 60 verset tartalmaz. Éltető Erzsébet kiemelte, a versek időrendben követik egymást a kötetben, fontosnak tartotta, hogy korai (17-18 évesen írt) munkái is megjelenjenek. Ennek köszönhetően láthatjuk a fejlődés ívét, és azt is, hogy Éltető Erzsébet egyrészt már egészen fiatalon is nagyon érzékeny témákról írt, másrészt a kibontakozó nyelvi játékokat, amelyek meghatározzák jelenlegi munkáját.

A kötetbemutatót Kilián László, a Művészetek Háza Veszprém igazgatóhelyettese moderálta.