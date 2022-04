Születésnapra – magunknak

Támadások. Kívül, belül, körös-körül, mindenütt. Sértések, bántások, beszólások, megcsalások, elhagyások. Az egyik levelet ír, a másik felteszi a közösségi oldalra, a harmadik megosztja, a negyedik kommentel, az ötödik hangulatot kelt, a hatodik indulatot gerjeszt. A hetedik te magad légy! Háború dúl, kint és bent, nemcsak a harcmezőn, de itthon is, sokak lelkében. Támad az ellenség, nem puskával, aknavetővel, rakétával, harckocsival, de szóval, tettel, gondolattal. És ahogy egy háborúban illik, az ember visszatámadna. Nem hagyná magát, nem adná fel, nem engedne. Pedig nem ilyen. Távol áll minden erőszaktól, támadástól. Legbelül, a lelke mélyén megszólal József Attila: „Mikor nagyokat ütnek rajtunk, / Milyen jó lenne nem ütni vissza / Se kézzel, se szóval, / Világítni a napvilággal, /Elaltatni az éjszakával, /Szólni a gyávaság szavával, /De sose ütni vissza.” A mostani harcban, zajban is ő a békét teremtő, csendesítő, megnyugtató. Versei segítenek, felülemelnek minden békétlenségen, agresszivitáson, támadáson. Az egyik nehéz pillanatban hív az ismerős, biztat. Tudjuk egymásról, hogy másként látjuk a világot, de tiszteljük egymást. Barát. József Attila barátja, az én barátom. Beszéltünk róla korábban. Attilában ezt is szeretem. Versei összekötnek, egyesítenek. Nincs különbség, a versek szólnak egyikhez is, másikhoz is. Nincsenek oldalak, világnézetek, ideológiák, csak a versek, amik ugyanúgy hatnak. Minden olvasónak más. A régiek, jól ismertek, az óvodában tanultak, az iskolában kötelező memoriterek, elemzések, dolgozatok témái. Az Altató, a Mama, a Dunánál, a Levegőt!, a Külvárosi éj, a Hazám, A Thomas Mann üdvözlése, a Kései sirató, az Óda, a Flóra, a Születésnapomra, az Ars poetica, és az utolsók: Talán eltűnök hirtelen..., Karóval jöttél…, Íme, hát megleltem hazámat. Aztán jönnek az egyéniek, kinek kinek más és más, biztosan vannak az imént felsoroltak között is sajátok, szívbe íródott, szívbe vésődött, szívbe markoló sorok. „Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, / de gondold jól meg, / bántana, ha azután sokáig elkerülnél.” Attila versei lélekig hatolnak. Helyettem, helyettünk szólnak, megfogalmazzák érzéseinket, gondolatainkat, kimondják azt, amit mi nem tudunk, dadogva is nehezen. Békét teremtenek ebben a harcos, háborús világban. „Ének, hajolj ki ajkamon/ s te bánat, ne érj el, csak holnap./ Mélyebbre kell még hajlanom, / hogy semmit nem tudón dudoljak.” Balla Emőke