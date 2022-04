A megbeszélésen – amelyen a négy induló csapat kapitányai és az EKF, valamint az egyetem munkatársai vettek részt – elhangzott, idén három év után rendezik meg ismét a Veszprémi Egyetemi Napokat (VEN), ami azt is jelenti, hogy három olyan évfolyam jár már az intézménybe, amelynek tagjai még nem voltak részesei az eseménynek. Tudós Gábor, az Egyetemi Centrum Kft. ügyvezetője arról beszélt, a hagyományos programok mellett fesztiválként is működik a rendezvény, az események folyamatos megújítása és a csapatok kreativitása miatt azonban időről időre meg tud újulni a VEN.

Az eseményen a diákrektori címért versenyeznek a csapatok, akiknek az általuk szerzett dalokkal, kreatív és humoros jelmezekkel, csapattánccal, kampányötletekkel, a csapatkocsma dekorációjával kell meggyőzniük az egyetemi polgárokat. A VEN utolsó napján szavazással döntik el, mely csapat jelöltje képviselheti két éven keresztül a hallgatóságot az egyetem diákrektoraként.

Bonyhádi Szilvia, a VEB2023 EKF programmenedzsere a Generációs Híd elnevezésű programról beszélt. Elmondta, a különböző korosztályokat összekötő és egymás felé nyitottá tevő közösségi program az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program keretében indult a Pannon KözTérben két tématerületen. Idén három sporthoz és öt hagyományőrzéshez kapcsolódó programot szerveztek, szerveznek meg. A legközelebbit május közepén rendezik meg: Veszprémből az egyik balatonalmádi hotel strandjára kell eljutniuk egy csapatverseny résztvevőinek, a 15 kilométeres távot négy különböző sporteszközzel-mozgásformával teljesítik a versenyzők.

Kővári Edit, a Pannon KözTér vezetője, az egyetem oktatója azt emelte ki, ahogyan az EKF-programok esetében a közösségépítés az egyik legfontosabb cél, úgy igaz ez a VEN-re is. Arról is beszélt, a VEN országosan is különleges eseménynek számít, ugyanis a hazai egyetemek többségén nincs hasonló rendezvény, az egyetemi napok főként a koncertekről, bulikról szólnak, míg Veszprémben a csapatok hosszú hónapokig készülnek az eseményre, amely összekovácsolja a résztvevőket.

A Pannon KözTérről elhangzott, a tavaly szeptemberben megnyílt közösségi hely mintegy nyolcvan programnak adott otthont, amelyeken közel 1900-an vettek részt. A kerekasztal-beszélgetésen az idei VEN csapatai is bemutatkoztak: a VEN Dizni nevű formáció mesefilmek karaktereit elevenítik meg, az UniVENzum tagjai az űr tematikájára építik megmozdulásaikat. A harmadik csapat, a VENcanto elsősorban a latin-amerikai kultúrára alapoz, míg a VENtasy tagjai a fantasy világából merítik ötleteiket.