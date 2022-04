A Tamási Áron Művelődési Központban először a nagy kivetítőről Várnagy Andrea, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész szólította meg a közönséget a Zenevarázslat Mozgalom közösségi oldaláról Beregszászról. A művésznő a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola Esztergom terméből jelentkezett, s a menekültek segítésének fontosságáról és a béke mielőbbi megteremtéséről beszélt. Mint elhangzott, a felhíváshoz csatlakozó intézmények tanárai, növendékei ehhez a nemes célhoz szép muzsikával járulhatnak hozzá és a zene nyelvén üzenhetik meg a világnak, hogy legyen vége a háborúnak.

Tapolcán a Járdányi Pál Zeneiskola adott remek hangversenyt a Kárpátalján élők támogatása jegyében.

Őri Jenő igazgató-helyettes köszöntője után elsőként egy tehetséges növendékekből álló kvartett (Pfluger Nóra fuvola, Nyári Annabella fuvola, Király Alex fuvola, Király Emőke hegedű) adta elő Carl Ditters von Dittersdorf Notturno című művét, majd a zeneiskola további kiválóságai léptek színpadra. Körmendi Tamás furulyával, Pfluger Nóra fuvolával, Gadó Sára nagybőgővel, Király Alex fuvolával, Magi Bernadett énekhangjával kápráztatta el a közönséget. Almási Ádám kürtön, Lents Dorottya zongorán, a Király család három gyermeke alkotta trióban Erik furulyán, Alex fuvolán, Emőke hegedűn, Varga László és Haga Kálmán duója tenorkürtön, Ambrus Lelle csellón, Németh Bende Szabolcs zongorán villantotta meg tudását, mindegyik mű végén harsány tapsra ragadtatva a publikumot. Ugyanez igaz volt a három ifjú hölgy fuvolatriója esetében is, Szalai Jázmin, Nagy Réka Napsugár és Moór Dóra játéka lenyűgözte a közönséget, ahogy a koncert záró számában fellépő Király Emőke is, aki a virtuóz elemeket is tartalmazó Kókai Rezső Verbunkos rapszódiáját mutatta be hegedűn.

A hangverseny osztatlan sikeréhez nagymértékben járultak hozzá a zeneiskola zongora tanárai (Egyedné Somogyi Hajnalka, Takácsné Németh Magdolna, Király Emőke Mária), akik pontos kíséretükkel adtak stabil alapot a fellépőknek, s tették teljessé az egymás után megszólaló zeneműveket.