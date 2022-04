Két tehetséges festőművész, Oravetz Dániel és Petrik Zoltán alkotásaiból nyílt kiállítás Szent Márk napján a Szent Márk Háznál Márkón. A tárlatra érkező vendégeket és Ovádi Péter országgyűlési képviselőt Kiss György köszöntötte. Az épületegyüttes felújításának megálmodója és a Szent Márk Ház-projekt gazdája elmondta, hogy tulajdonképpen a kiállítóterem funkció az első pillanatoktól szerepelt a terveik között, már a pályázatot is így készítették el a felújításhoz. Az első kiállítással most fontos állomáshoz érkeztek, és reméli, hogy szép lassan a helytörténeti gyűjteménynek helyet adó főépület is megkapja a funkcióját.

Poller Imre Csendtől a varázsig, rügyfakadástól feltámadásig elnevezésű rendezvénysorozatának egyik állomásaként érkezett egyébként a két művész Képmás című, első közös tárlata Márkóra. Oravetz Dániel veszprémi festőművész, író, motivációs előadó kilenc absztrakt művét hozta el a közös kiállításra. Köztük a korábbi műveiből egy őrségi tájat ábrázolót, amely megihlette őt, és mint meséli, ilyen környezetben szeretne megöregedni a párjával. Elhozta felesége portréját is, illetve absztrakt művei közül láthatják az érdeklődők például a Fénykor hajnalán című alkotást, illetve a legutóbbi absztrakt eposzát is, a We come one – Eggyé válunk címűt.

Petrik Zoltánnak ez az első kiállítása. A veszprémi születési festőművész 2020-ban találkozott Oravetz Dániellel, aki arra inspirálta őt, hogy kibontakozzon az olaj- és akriltechnikában. Művésztársára barátjaként és mentoraként tekint a művész, akinek a kedvencei a portrék. Számára az emberi arc, a tekintetek, a bőr simasága vagy éppen apró ráncai olyanok, mint a fa erezete: egyedi és megismételhetetlen. A márkói közös kiállításra elhozta első akrilképét, emellett többnyire hiperrealista portrékat hozott, ami az ő védjegye. Köztük Bujtor István, Louis de Funés, Woody Allen portréját, és a Mindent látó szem című alkotását is kiállította.

A tárlat egy hónapig, 2022 május végéig tekinthető meg: hétköznap délutánonként 17 órától 19 óráig, illetve előzetes egyeztetés alapján.