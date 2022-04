A szombati program, a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is bővelkedett élményelemekben, a különböző táncstílusok képviselői nem csupán a zsűrit, de a közönséget is elkápráztatták. A klasszikus és modern tánc fajták széles tárházát bemutató rendezvény célja a táncművészet, tánckultúra és a mozgás népszerűsítése. Az ország különböző részeiről érkező tehetséges táncosok és csoportok ennek a célnak maximálisan megfeleltek és a szakértőkből álló zsűri (Paksa Eszter balettmester, táncpedagógus, Bakó Gábor koreográfus, tánctanár és Stefán Gábor balettmester, koreográfus) nehezen, hosszas mérlegelés után hozta meg döntését a helyezéseket, a díjazást illetően. Az egész napos, több korosztályt is megmozgató eseményre 220 táncos összesen 35 koreográfiával érkezett. Volt modern, kortárs előadás, showtánc, hip-hop, rock and roll, de sokak örömére társastánc és jazz is színesítette a repertoárt. A zsűri több kategóriában értékelte a látott produkciókat. A gyermek korcsoport első helyezettje és előadói különdíjasa Nemes Emma (Harmony Style Dance Club SE, Budapest) lett Nothing Else Matters című produkciójával. Második helyen a keszthelyi Divas Tánc Stúdió (műsor címe: Amazonok), a harmadikon a cserszegtomaji Cserszikék (műsor címe: Tűz és jég) végeztek. A mezőny legfiatalabb tagja egyébként a hét esztendős Janzsó Emma volt (Cserszikék).



A junior kategória első helyezettje a Harmony Style Dance Club SE lett Budapestről, Hi5* című produkciójukkal a koreográfusi díjat is ők vehették át. Második lett és koreográfusi díjat kapott Szép Lili (Körtánc AMI, Zalaegerszeg) Kitörés című műsorával, valamint szintén második helyen végzett a Körtánc AMI, Zalaegerszeg Képzeld el! című produkciójukkal. A harmadik helyet és Legjobb megjelenésnek járó díjat a keszthelyi Goldmark Művelődési Központ érdemelte ki (műsor címe: Játssz-ma).



A felnőtt kategória élére a budapesti Harmony Style Dance Club SE került, műsorukat (MISKIZZ) koreográfusi díjjal is jutalmazták. Második helyezett és előadói különdíjas lett a sümegi Broadway Táncegyüttes A cég című produkcióval, míg a harmadik a cserszegtomaji Rezidance által bemutatott Je Danse lett. A koreográfia díjat Szládovics Fanni (Körtánc AMI, Zalaegerszeg) vehette át Energia című számáért. A Sümeg kupa is gazdára talált mindhárom kategóriában. A gyermek közül Nemes Emma (Harmony Style Dance Club SE, Budapest), a junioroknál a Körtánc AMI, Zalaegerszegről, a felnőttek versenyében pedig Szládovics Fanni (Körtánc AMI, Zalaegerszeg) kapta a kupát. A Dunántúli táncverseny bajnoka az idei versengésben a Harmony Style Dance Club SE (Budapest), akiket a rendezvény végén Végh László sümegi polgármester meghívott a nyári Jakab-napokra.