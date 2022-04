Porga Gyula polgármester elmondta, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programban valamennyi művészeti ág megjelenik és erősíti egymást. Hozzátette, a zene és a vizuális kultúra kiemelt szerepet kap. A polgármester arról is beszélt, a sikeres EKF-program alapját a város kulturális intézményei adják, és ez a garanciája annak, hogy a most elindított folyamatokat 2024- től is folytassák, fenntartsák. Can Togay, a Veszprém– Balaton 2023 Zrt. kulturális-művészeti főtanácsadója kiemelte: a kulturális főváros cím lehetőséget ad Veszprém és a régió dinamizálására, és hozzájárul ahhoz, hogy kulturális-kreatív térséggé váljon a város és vonzáskörzete.

Can Togay a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a képzőművészetet az EKF-programban tágan értelmezik: számos területet érintenek majd a projektek a digitális médiaművészeten át a land arton (tájművészet) keresztül egészen a kortárs fotóig és festészetig. A Veszprém–Balaton 2023 Zrt. kulturális-művészeti főtanácsadója a programok közül kiemelte a Boglár 50 elnevezésű kezdeményezést: nemcsak megemlékeznek arról, hogy 1973-ban bezárták a hazai ellenkultúra egyik helyszínét, a balatonboglári kápolnaműtermet, hanem a Vaszary Galériában egy ehhez kapcsolódó kiállítás is nyílik.

Grászli Bernadett, a Művészetek Háza igazgatója elmondta, az intézmény éppen jövőre ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját. Kiemelte, az elmúlt hetekben-hónapokban nyolc pályázatot készítettek el, elképzeléseiket részben ezekből a támogatásokból, részben pedig az EKF segítségével valósítják meg. Grászli Bernadett megjegyezte, 2023-ban a magyar kultúra napja hetében több kiállítás megnyitását is tervezik. A Vass Gyűjtemény a legjobb darabjait bemutató tárlatot tár a nagyközönség elé, melyet kiegészít egy németországi gyűjteménnyel való együttműködés. Kezdődik egy retró Balaton tematikájú tárlat, valamint külföldi alkotók bevonásával is nyílik egy kiállítás jövő januárban.

Elhangzott: a VEB2023 támogatásával művészeti rezidensprogramot terveznek létrehozni fotósoknak és képzőművészeknek, amely hosszú távon egy nemzetközi művésztelep létrehozását teheti lehetővé. Emellett oktatási programsorozatot is indítanak, amelynek elemei a fiataloknak és az időseknek is szólnak. A Csendnapok workshopokkal bővül, míg a digitális és médiaművészet is önálló teret kap.