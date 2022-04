A felhívásokról Mihályi Patrícia, a VEB 2023 EKF pályázatokért felelős vezetője, valamint Mike Friderika programfejlesztési igazgató adott tájékoztatást. Kiemelték, a 2023-as program legfontosabb eseményeinek bejelentése októberben lesz, így a terveket mielőbb véglegesítenék, ezért tavasszal és nyáron számos témában írnak ki pályázatokat. Voltaképpen ez lesz az utolsó lehetőség a pályázók számára, hogy csatlakozzanak az EKF-programhoz. A legnagyobb volumenű keret a kulturális és művészeti pályázatoknál lesz, több mint egymilliárd forint.



A rendszer a tavalyihoz hasonló lesz: ezúttal is két fordulóban kell benyújtani a terveket. A pályázatot április közepén írják ki, és az indulóktól először csak egy rövid, lényegi összegzést kérnek, részletes projekttervet csak az első körből továbbjutóktól várnak. A részletek kidolgozásához az EKF csapata ezúttal is segítséget ad majd: akinek kérdése merül fel, konzultálhat a szakemberekkel. Az újdonságok közé tartozik, hogy a pályázati kiírásokban formátumokat is meghatároznak majd annak érdekében, hogy olyan pályázatok érkezzenek, amelyek tükrözik az Európa Kulturális Fővárosa eredeti szellemiségét, koncepcióját. A részletes pályázatot várhatóan június elejéig kell benyújtani, majd a bírálóbizottság néhány héten belül döntést hoz a pályázatokról, részletezte Mike Friderika programfejlesztési igazgató. Emlékeztetett, az idei évre vonatkozó kulturális-művészeti pályázatok közül 113 projektet támogatnak mintegy egymilliárd forinttal, a döntéseket februárban hozták meg, a programok pedig már elkezdődtek és év végéig tartanak ebből a keretből.



Mihályi Patrícia, a VEB 2023 EKF pályázatokért felelős vezetője elmondta, egy új típusú pályázati kiírást is közzétesznek az idén: a kis léptékű közösségi támogatás az EKF-programhoz való csatlakozást biztosítja, és legfontosabb célja a közösségi bevonás, nem egy művészeti produkció létrehozása. A 3-400 ezer forint körüli támogatást egyszerűsített pályázati rendszerben ítélik oda, és különlegessége még, hogy önkéntesekből létrehozott testületek döntenek majd a projektötletekről. Az első pályázatot nyár elején írják ki, majd ezután négy-öt havonta közzétesznek felhívásokat, így ezen a területen még majd 2023-ban is lesz lehetőség csatlakozni az EKF-hez.



Mike Friderika azt is elmondta, a Nemzeti Kulturális Alap létrehozott egy ideiglenes EKF2023 kollégiumot: idén tavasszal jelenik meg egy várhatóan 400 millió forint keretösszegű felhívás. A forrásra közösségfejlesztési programok megrendezésére, helytörténeti és kulturális emlékezet témakörben, valamint testvértelepülési és Kárpát-medencei kulturális kapcsolatok erősítésére lehet pályázni. A pályázatot az NKA bonyolítja le, a forrásokért pedig az EKF-régióból lehet pályázni.



A régiós településeknek szól a Kultháló és a Pajta program. Előbbiben alkotóközösségeket támogatnak, míg utóbbiban közösségépítő programsorozatok, közművelődési események támogatására pályázhatnak a kistelepülések. A jövő évre vonatkozó felhívás mindkét témában nyár végén vagy ősszel jelenik meg, a Kultháló esetén mintegy 200 millió forint, míg a Pajta programnál 130-150 millió áll majd rendelkezésre. Az EKF bor- és gasztrokulturális területen is pályázatot ír ki rövidesen, ennek 60 millió forint a keret­összege. A támogatás az idei évre szól, főként a hagyományok újraélesztését szolgáló, innovatív, témában és formátumban is újító, valós szakmai hozzáadott értéket felmutató pályázatokat várnak.



Mihályi Patrícia és Mike Friderika arról ugyancsak beszéltek, hogy folytatódik a két éve kezdődött veszprémi Utcakép-program is, amelyben belvárosi, használaton kívüli, üresen álló üzlethelyiségekben indulhattak el vállalkozások, szolgáltatások az EKF támogatásával. Ezek közé tartozik a Papírkutya, a Füge cukrászda, a Kunszt kávézó és dizájnbolt, a Pekedli szatócsbolt és a Wine and Vinyl bakelitbolt és borbár. A pályázók augusztus 31-ig adhatják be projektötletüket.