Csik Richárd önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP) beszédében kiemelte, a költészet az anyanyelvvel való virtuóz játék mellett képes arra, hogy láttassa a világ szépségét és a boldogságot, valamint a felismerés élményét kínálja az olvasónak.

Hozzátette, egy-egy számunkra fontos verssor képes az ember tudatába égni, és életünk végéig elkísérhet. Az önkormányzati képviselő arról is beszélt, a költészet áldozat is, mert a költő a saját lelki érzéseit, vívódásait kínálja fel az olvasónak. Emiatt úgy érezhetjük például József Attila sorait olvasva, mintha ismertük volna a költőt személyesen. Csik Richárd felhívta a figyelmet, azzal, hogy Veszprém lesz Európa Kulturális Fővárosa jövőre, büszkeséggel tölthet el minden itt élőt, ugyanakkor azzal a felelősséggel is jár, hogy megmutassuk a magyar kultúra értékeit a kontinensnek. A diákokat végül arra biztatta, forgassák a hazai költők köteteit, ezzel nemcsak a hazai szellemi értékek megőrzéséhez, hanem az anyanyelv felemeléséhez is hozzájárulnak.

A rendezvényen a Vetési Albert Gimnázium tanulói szavalták el és adták elő megzenésítve József Attila több versét. A megemlékezést koszorúzás zárta a költő szobránál.