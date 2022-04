Hozzátette, az európai uniós TOP-programban megvalósított eseménysorozatot a Művészetek Háza álmodta meg, amely együttműködött több szervezettel.

Hegyeshalmi László képzőművész elmondta, a nyolcrészes programnak több mint ötven eleme volt, amelyekbe összesen több mint ötszáz fiatalt vontak be. A projektben közreműködött az Orlando Énekegyüttes, az Egry Úti Óvoda és a Kukkantó Egyesület. A foglalkozásokon a gyerekek bevonásával többek között azt is vizsgálták, hogyan jön létre egy zenei kompozíció, tárlatvezetéseket tartottak, és minden alkalommal alkothattak is a gyermekek.

Demel Eszter karnagy, zenepedagógus kiemelte, a Kokas-­pedagógia – amelyet Kokas Klára zenepedagógusról neveztek el, és zenei alapú művészetpedagógiát jelent – módszerén keresztül a gyerekek zenével, tánccal és improvizációval találkoztak, ami hozzásegítette őket a közösségépítéshez, a személyiségfejlesztéshez. Az óvodában hetente voltak foglal­kozások, ami a későbbi zeneiskolai hangszerválasztáshoz is segítséget adott, valamint hangszerbemutatót is tartottak. A program részeként műhelymunkán vehettek részt a Tücsök Vonós­zenekar és a Gárdonyi kamarazenekar tagjai: előbbit Demel Eszter, utóbbit Kováts Péter, a Men­delssohn Kamarazenekar művészeti vezetője vezette.

A programban szakemberek mentoráltak középiskola előtt álló olyan növendékeket, akik zeneművészeti szak­középiskolában kívánnak továbbtanulni, valamint szalonbeszélgetéseket is tartottak veszprémi és környékbeli származású művészekkel.

A Csermák Antal Zeneiskolában rendezett projekt­zárón műsort adott a Tücsök Vonószenekar Csaba Ágnes vezényletével, a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar Demel Eszter irányításával, valamint népzenei bemutatót és táncházat tartott a Gyöngyvirág Népzenei Együttes Bódis Erika vezetésével.