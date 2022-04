Magyarpolány a kulturális és művészeti élet egyik bölcsője, ritkaság az országban, hogy egy alig több, mint 1000 fős falu ilyen sokszínű programsorozatot kínáljon. Az Ajkai Grafikai Műhely művészeti vezetője, Csabai Tibor a program képző és iparművészeti ágának a vezetője a nemrég átadott látogatóközpontban április 23-án tartott rendezvényen elmondta, a céljuk, hogy közel vigyék az emberekhez a művészetet, olyan hagyományt teremtsenek, amelyek sokáig gazdagítják a kultúrát kedvelők életét. Terveik közt szerepel, hogy az alkotók megnyitják a műhelyeiket, az érdeklődők betérhetnek, megtekinthetik az alkotás folyamatát. Ajkán az Agorán tavaly tartottak egy programot, amelyen szobrokat készítettek. A nap folyamán több százan látogatták meg őket. Magyarpolányban 23 éve működik a művészeti iskola, ahonnan sok olyan diák került ki, akik valamely szakterületen az alkotói pályát választották. Ők már jelentkeznek, hogy szeretnének részt venni a programban. Az idei nyáron is folytatódnak a művésztelepek, az Ajkai Grafikai Műhely tagjait július közepén várják, augusztusban a bronzöntők, majd a fa- valamint a fémszobrászok, keramikusok alkotnak együtt. A művésztelepekre külföldről is érkeznek. A színház is szerepet kap a programban. A projekt megvalósítására a Magyarpolányért, nemzeti örökségünkért alapítvány 10 millió forintot nyert az Európa Kulturális Fővárosa pályázatán.

A rendezvényen mutatták be az idén fennállása 40. évfordulóját ünneplő Ajkai Grafikai Műhely kiadványát.