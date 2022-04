Porga Gyula polgármester az ünnepi installáció átadásán elmondta, nagy ünnepre, az EKF-re készülnek jövőre, ami többszörösen is küldetés. Egyrészt "azt az európai kultúrát, amit szeretünk, ide, Veszprémbe hozzák", másrészt ugyanilyen fontos - ha nem fontosabb - , hogy a magyar kultúrát tudjuk közvetíteni Európa felé. A Makovecz hagyaték az a magyar kultúrának egy olyan különleges szegmense, amit a ma élőknek tovább kell örökíteni. Szerinte azzal, hogy a város szívében megjelent ez az oszlop, talán ismét beszéd téma lesz Makovecz munkássága.

Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a 2011-ben elhunyt építész hagyatékát a Makovecz Alapítvány is őrzi. Az ő kezdeményezésükre és a Nemzeti Múzeum hozzájárulásával sikerült az installációt létrehozni. Kiderült: a körút a Dunántúlról indult, és Veszprém immár a tizedik helyszín. Elhangzott az is, hogy többnyire olyan helyszínekre állítanak ki, ahol az építészetnek különleges hagyományai vannak. A főigazgató-helyettes megemlítette, Makovecz számára az építészet nem csak funkcionális dolgot jelentett, hanem mindig a szakralitás felé vitte az építészetet. Ezt a hagyományt támasztotta fel és tartotta életben a sajátosan magyar látásmódjával. Úgy fogalmazott Tomka Gábor, hogy Makovecz Imre épületeinek van valami mondanivalója. Az épületei szervesen illeszkednek a tájba, nagyon fontos volt számára, hogy a hely szellemének megfelelően alkosson. Hagyatéka élő azért is, mert iskolát alapított, ahol tanítványai követik ezt a sajátos szellemiséget. Makovecz arra is példa, hogy nem lehetetlen Magyarországról világszínvonalút alkotni.