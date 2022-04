A több száz résztvevőnek a gazdag kulturális programok mellett számos társasági eseményt is szervez a szövetség Veszprém megyei szervezete. Hegyesiné Orsós Éva, a nyugdíjasklubok országos szövetségének elnöke üdvözölte a személyes találkozót. Az elmúlt két év, a járvány ugyanis kedvezőtlenül érintette a művészeti csoportok működését, mert nem tudtak eleget találkozni, próbálni. Az elnök méltatta a most fellépő művészeti csoportokat és szólistákat. Vászolyi Judit, a Hotel Annabella igazgatója a szálloda működéséről, valamint az ötvenedik születésnapját ünneplő városról, Balatonfüred különleges programjairól, lenyűgöző parkjairól beszélt. Paulics István, az országos szövetség elnökhelyettese, a Veszprém megyei szervezet elnöke elmondta, a szövetség kiemelt rendezvénye a balatonfüredi fesztivál, melyen sok produkcióval mutatkoznak be az amatőr művészek. A program ideje alatt egy gyógyszergyár vidám és érdekes vetélkedőt szervez, a társasági eseményekről pedig a Veszprém megyei szervezet gondoskodik. Így a megnyitó után, ahol bemutatkoztak a művészeti csoportok kisvonattal városnézésre vitték a résztvevőket, majd sétahajózást is szerveznek nekik. A város partszakaszán végighajózva megtekintik a látnivalókat, így a Tagore-sétányt, a kikötőket, a szállodákat, a vízisí pályát.

Elhajóznak a Tihanyi-félszigetig, ahol lehet látni a bencés apátságot, a Visszhang-dombot, majd a kikötő mellett hajózva fordulnak vissza. Esti sétahajózást is szerveznek április 27-én, amikor meg lehet tekinteni a Balaton esti fényeit, nosztalgia muzsika és egy pohár füredi bor mellett. Autóbuszos kiránduláson mutatják meg a szervezők Veszprém és Tihany nevezetességeit, majd a helyi pincészetben megkóstolják a résztvevők a balatoni borokat. A fesztiválon lehetőség van különféle egészségügyi szűrésre, lehet személyre szabott, kényelmes cipőkből válogatni, és eljött több kézműves is. Szecsődi Józsefné, a szövetség kulturális alelnöke a fesztivál kulturális programjait részletezte. A szövetség a nyarat augusztus 15-16-án, ahol nosztalgiaesttel, majd sétahajózással ajándékozzák meg a résztvevőket.