A Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák kilencedik országos hete programsorozatát a közelmúltban rendezték meg. Ebben az időszakban nagyon sok alkotóház nyitotta ki kapuit az érdeklődők előtt szerte az országban, Pécselyen a Csipkeház és a Szövő Műhelygaléria csatlakozott a Kezeink dicsérete című rendezvénysorozathoz. A programban nyitott műhellyel, mesterségbemutatókkal és kiállításokkal várták a látogatókat a kézművesek és tanítványaik. A Csipkeházban bemutatkoztak a Mencshelyi Csipkeverő Hagyományt Ápoló Baráti Kör és a Pécselyi Csipkeverő Hagyományt Átörökítő Baráti Kör tagjai, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett Tudásunkkal kézenfogva című pályázatban részt vevő kezdő csipkézők is.

Burgyánné Torma Marianna felidézte, Pécselyen már az 1920-as évektől foglalkoztak csipkeveréssel. Márton Ferencné, Nagy Ilona, az akkori református lelkész lánya Balatonendréden sajátította el a csipkeverés technikáját. Sajnos akkor a csipkeverés nem terjedt el a faluban széles körben, de Márton Ferencné alkotásaiból maradt fenn néhány gyönyörű darab az utókor számára. A hagyomány átörökítése 1999-ben kezdődött, Balogh Ernőné vertcsipke-készítő népi iparművész, szakoktató vezetésével. Azóta többször is indult kezdő csoport, ahol a felnőttek és a fiatal lányok is szívesen tanulták meg a vertcsipke-készítés fortélyait. Időközben Balogh Ernőné létrehozta a pécselyi Csipkeházat. Itt a korszerű foglalkoztatótermek mellett állandó kiállítást is meg lehet tekinteni. Itt látható a szakköri tagok alkotásai mellett a hagyományos és híres mencshelyi vert csipke gazdag tárháza, amely egyedülálló a megyében.

Készítik a csipkét, őrzik a hagyományokat a pécselyi asszonyok

Forrás: a szervezők

A nyitott műhelyekhez csatlakozott Farkas Balázsné Petrikowsky Marianna szövő népi iparművész, a Szövő Műhelygaléria tulajdonosa is, örömmel mutatta be kézzel szőtt szőnyegeit és terítőit a nagyközönségnek. Megismerkedhettek Kovács Imre pécselyi lakossal is, aki hangszerkészítő, és válogatott faanyagból nagy szakértelemmel készíti citeráit. A hangszereket nagyon jól ismeri, saját citerazenekart vezet.

Az országos programban, illetve az alkotóházakban ki is próbálhatták az érdeklődők a népi kismesterségeket, betekinthettek a régmúlt idők tevékenységeibe is, melyre nagyon sokan vállalkoztak Pécselyen.