Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy gróf Széchenyi István személye ahhoz a reformkorhoz köthető, amikor a porcelánmanufaktúra is elindult két évszázados útján. Az a fejlődés jellemezte a manufaktúrát is, amelyet az ország Széchenyi idején bejárt. A vezérigazgató megjegyezte, hogy nagyon örülnek annak, hogy az időszaki kiállítás során a legnagyobb magyar életútját bemutathatják, és nem véletlen az sem, hogy nagyon sok diákjuk is ellátogatott a megnyitóra, mert fontosnak tartják, hogy a következő generációk is átadják azt az értékteremtő, értékmegőrző munkát, amelyet a manufaktúra a mindennapjaiban is teljesít.

Messik Miklós, a MEVE elnöke rámutatott, megtisztelő számukra, hogy több kastély után ebben a csodálatos környezetben tarthatják a kiállítást. Egyesületük célja nem a jelölt és jelöletlen emlékhelyek száraz feltárása és bemutatása, hanem azokon túl a példa és a tanulság adása, hogy milyen fantasztikus ember is volt Széchenyi István. A tárlaton többek között bemutatják 14 európai országnak a legnagyobb magyarhoz köthető emlékhelyeit is.

Szemereki Zoltán, a Széchenyi Társaság elnöke a kiállítás küldetése kapcsán kiemelte a gróf Széchenyi Istvánnal kapcsolatos ismeretek terjesztésének fontosságát. Mint mondta, itt a tárlaton látható mindaz, amit a legnagyobb magyar alkotott. A pazarul megrendezett kiállításon a táblákon elhelyezett információtömeg és képek összhangban vannak a hely szellemével. A Széchenyi Társaság elnöke a megnyitón egy példányt ajándékozott Széchenyi Hitel című művének angol nyelvű fordításából Simon Attila vezérigazgatónak.

A Hídember című filmben gróf Széchenyi Istvánt alakító Eperjes Károly színművész megosztotta mélyenszántó gondolatait a legnagyobb magyarról. A jelen lévő diákoknak azt tanácsolta, hogy ha jól akarnak gyerekeket nevelni, akkor fogadják meg Szent István intelmeit, illetve gróf Széchényi Ferencnek és gróf Széchenyi Istvánnak a fiához írt intelmeit is, mert ha így leszünk magyarok, akkor nem veszünk el – fogalmazott.

A Széchenyi-emlékek nyomában Európában kiállítást úgy időzítették, hogy azt a májusi osztálykirándulások során Herendre látogató diákok is megnézhessék, mivel a tárlat sokat hozzá adhat a történelmi tanulmányokhoz is. A kiállítás várhatóan június végéig lesz látható a porcelánmúzeumban.