Közel 150-en vettek részt a húsvétváró rendezvényen az Agórában. A hagyományőrző programnak az volt a célja, hogy húsvéthoz közeledve a résztvevők megismerkedjenek az ünnepkörhöz tartozó néphagyományokkal és szokásokkal. A gyerekek megismerhettek különböző tojásfadíszítési technikákat is. A kézműves foglalkozáson olyan kifestőket készítettek, amelyek a húsvétvárás hagyományának értékeit elevenítették fel.

A program zenés részének vendégei voltak Schneider Gyula és barátai, akik most a népi játszóház irányába mozdultak el a táncház helyett, a lecsendesedés jegyében. Vastag Richárd néptáncpedagógus, a népművészet ifjú mestere vezetésével felelevenítették a zöldágjárás hagyományát is, amelyet sokáig őriztek Veszprém megye falvaiban. Az Agórában közel 40-en, gyerekek és a hozzájuk csatlakozó szülők kapcsolódtak be az éneklésbe a zenekar kíséretével.

– Generációváltás történt. Nyolc évvel ezelőtt három családdal kezdtük el a játszóházat, ahol mára már több ezren megfordultak. Mindig vannak új érdeklődők, akiknek újdonságot jelentenek a hangszerek, a népzene. A kézműves foglalkozások is azt a célt szolgálják, hogy a nagyobb fiúkat és lányokat kivegyük az on-line térből. Ilyen esős időben ahelyett, hogy otthon maradnak a monitor vagy a tévé előtt, becsatlakozhatnak hozzánk, rácsodálkozhatnak a hagyományokra, és ráérezhetnek arra, hogy milyen jó dolog kézműveskedni. Ez a program népi irányultságú, a húsvéti tojásminták között megjelentek a különböző bakonyi mintakészletek is – mondta el a jól sikerült rendezvény kapcsán Vastag Richárd.

A jeles alkalmon Schneider Gyula és Pusztai Boglárka prímások „hangszersimogatót” is tartottak, amelyhez barátaik révén egy brácsa és egy nagybőgő is csatlakozott.