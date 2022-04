Többek között erről mesél gyermekközönségének a pápai Pega­zus Színház a 2021–2022-es évad második bérletes előadásában, a Rigócsőr király című zenés bábjátékban.

A Grimm testvérek népszerű történetében a királykisasszony annyira el van telve a saját szépségével, olyan beképzelt, arrogáns és fölényeskedő, hogy egyetlen kérőjét sem tartja méltónak magához. Ráadásul az undok módon kikosarazott udvarlóit rendre kineveti, miközben gúnyt űz a kinézetükből. Végül aztán a király megelégeli világszép lánya igencsak ellenszenves viselkedését, és arra kötelezi, hogy feleségül menjen a következőnek útjába kerülő kérőhöz.

Forrás: Polgár Bettina/Napló

Ez a férfi pedig az egyszer már visszautasított, ám másodjára koldusruhát öltve megjelenő Rigócsőr király lesz, aki azonnal beleszeretett a fennhéjázó hölgybe, de egyúttal azt is elhatározta, hogy megleckézteti, megváltoztatja. A királylány tehát egy koldus feleségeként kezd új életet, miközben megtanulja, hogy a mindennapok során semmi sem jár ingyen, mindenért meg kell dolgozni – ez az egyik fő üzenete a Pegazus Színház új előadásának is, no meg az, hogy sosem késő megváltozni. Persze a változáshoz mindig jól jön némi segítség (olykor kevesebb, máskor több), és egy új élethelyzet, a megszokott komfortzónából való kilépés is előremozdíthat. A királykisasszony különféle próbatételeken és kalandokon keresztül megtapasztalja és megérti a mindennapok értékeit, csodáit.

A Rigócsőr király című bábjátékban a Pegazus Színház a klasszikus, lineáris cselekményvezetést követve, visszafogottan elegáns, arisztokratikus, a romantikát idéző képi világgal meséli el a jól ismert, közkedvelt történetet. Meglepetés nincs, a sztori vége egyértelmű már az elejétől, ám itt nem a váratlan fordulatokon van a hangsúly, hanem a királylány jó irányba való elmozdulása, az ő jellemfejlődése, az általa végigjárt út az igazán fontos.

Forrás: Polgár Bettina/Napló

A hagyományos történethez nagyszerűen passzolnak az egyszerűségükben is roppant ötletes díszletek, az előkelő, minőségi jelmezek, továbbá az igényes, látványos bábok, és mindezek összessége mindvégig lenyűgöző színpadképet teremt. A nyelvi játékokkal, humorral kellőképpen átszőtt cselekmény és a látványvilág a megszokottnál is több kreativitást, illetve rendkívül precíz tervezést és rendezést igényelt a Pegazus Színháztól: mivel a társulat továbbra is fájó színészhiánnyal küzd, rákényszerültek, hogy a számos karaktert felvonultató előadást csupán két művész, Kalocsai Veronika és Végh Zsolt keltse életre a színpadon. A Rigócsőr király című zenés bábjáték Sarkadi Nagy László tervezői munkáját és rendezését dicséri.

A 2021–2022-es színházi évadban a Fehérlófia lesz a pápai teátrum következő, harmadik bérletes bemutatója.