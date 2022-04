A napokban megjelent pályázatok nyertesei 2023-ban, az Európa Kulturális Fővárosa címviselés évében valósíthatják meg elképzeléseiket, tájékoztatott a VEB2023 EKF. Az eddigi pályázati fordulók tapasztalatait leszűrve ezúttal is két fordulóban választják ki a legjobb programterveket: az első körben május 13-ig egy legfeljebb kétoldalas ötlettervet várnak a pályázóktól, míg a javaslatok részleteit a május 20-án kezdődő második fordulóba továbbjutók dolgozhatják ki. A döntést július végén hozza meg a bírálóbizottság, a pályázat keretösszege egymilliárd forint. A VEB2023 EKF a pályázókat segítve több szempontra is felhívta a figyelmet.

Azt írták, hogy a rövid, legfeljebb kétoldalas ötlettervekről a bírálóbizottság egyszerre dönt – akik továbbjutottak, azoknak nyílik lehetőségük arra, hogy a részletes pályázatot benyújtsák. A pályázóknak javasolják, hogy az ötletterv tömören és egyértelműen mutassa be a projekt EKF-relevanciáját. A második fordulóban egy teljes értékű projekttervet várnak a pályázóktól, akiknek részletes pénzügyi és kommunikációs tervet is ki kell dolgozniuk. Közölték, a költségvetés részletes bemutatása fontos támpontot ad az értékelőknek, és sokszor az itt tapasztalt hiányosságok vezettek ahhoz, hogy nem vagy csak részben tudta a bírálóbizottság támogatni a pályázatot korábban. A VEB2023 EKF ezért azt tanácsolja a pályázóknak, hogy a benyújtás előtt valaki olvassa át a dokumentumot.

A tavalyihoz hasonlóan idén ismét hét témában lehet pályázni. Minden terület esetében olyan programokat várnak, amelyek méltók a 2023-as év hazai és nemzetközi rangjához. Újdonság, hogy egyes esetekben projektformátumokat – például Romkoncertek – nevesítettek. Ezek mindegyike már meglévő, a VEB2023 által elindított, saját vagy koprodukciós megvalósításban szerveződő programok kiterjesztését szolgálja. 2023-ban a programkínálat színesítése, minőségének emelése a cél, és kisebb a hangsúly a kapacitásfejlesztésen. Arra is felhívták a figyelmet, hogy aki bizonytalan abban, hogy projektötlete illeszkedik-e a most megjelent kulturális-művészeti kiíráshoz, az online konzultációs lehetőséget vehet igénybe. A megbeszélésén lehetőség nyílik a projekttervek rövid felvázolására, kérdések feltevésére, az esetleges dilemmák közös átbeszélésére. A VEB2023 tapasztalatai szerint nagyobb esélyük van a pozitív elbírálásra azon projekteknek, amelyeknél szakmai konzultációt tartottak, mert a projektgazdák igyekeztek beépíteni a kapott iránymutatásokat a végleges pályázati anyagba.