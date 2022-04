A teljes bezárástól a kézfertőtlenítős, kötelező maszkhasználatos vagy védettségi igazolványhoz kötött rendezvényekig sok furcsaságot megéltek a rendezvényszervezők, akik nagyon örültek az újranyitásnak, és tavasszal színes programkavalkáddal várják a város lakóit.

– Az elmúlt két év érzelmileg is nagyon nehéz volt. Számunkra a 2020. márciusi, első lezárást megelőző időszak, majdhogynem azt mondhatjuk, hogy az intézményünk fénykora volt. Rendezvényeinket nagyon sokan látogatták, 500 fős színháztermünk folyamatosan megtelt. Pluszelőadásokat kellett betennünk, mert akkora volt az érdeklődés a színházakra és a koncertekre, ezt az időszakot törte meg a járvány – kezdte beszélgetésünket Bábics Valéria. A VMK igazgatója elmondta még, hogy a bezárás alatt is megpróbálták hasznossá tenni magukat, megszépült az intézmény, az aulát felajánlották a mentősöknek a Covid-szűrések helyszínéül, és volt, amikor a könyvtár házhoz szállította a könyveket.

– Számunkra az a normális, ha nyitva vannak az ajtók, ha együtt vagyunk és közösen éljük át az élményeket – hangsúlyozta az igazgatónő, hozzátéve, hogy nagyon örültek az ajkaiak az újranyitásnak, és szívet melengetően sokan voltak a kiállításmegnyitókon is. Beigazolódtak József Attila sorai: „Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat…”, tehát szükségünk van egymásra – fogalmazott Bábics Valéria, aki hangsúlyozta azt is, hogy a művelődési központ nagyon sok intézményegységet foglal magában: a gyermekkönyvtártól a múzeumokon át a városrészi művelődési házakig, illetve a városrészek közösségi tereit is beleértve.

A beszélgetés során kiderült az is, hogy a korlátozásmentes tavaszt színes programkavalkáddal indítják Ajkán: április 6-án bemutatják Müller Sándor bakonyi fotó- és túraalbumát, és jön a Tapolcai Városi Képzőművész Kör is pénteken. Varga Richárd lemezbemutató koncertje lesz április 11-én, a költészet napja tiszteletére. A húsvéti kínálatban szerepel közös tojásfadíszítés és húsvéti gyermekdélelőtt is.

A Mú­zsák Társulat elhozza Ajkára az Alice Csodaországban című mesejátékot április 13-án, májusban pedig Pom-Pom meséivel érkezik a Rátonyi Róbert színház.

Április 22-én jön a Duma Színház népes különítménye, majd az Összezárva – keser­édes komédiát láthatják április 28-án Oszvald Marikával és Fodor Zsókával, míg az Ajkai Táltosok Lököttek című előadá­sára május elején kerül majd sor a művelődési központban.