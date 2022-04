ÁPRILIS 10.

Virágvasárnap. Jézus bevonul Jeruzsálembe. Pálmaágak a lábai előtt. Lelkes tömeg. Ők még nem tudják, amit Jézus már igen. Hogy mi történik majd néhány nap múlva. Aztán a tanítványok elindulnak. Nincs tömegkommunikáció, de a hír terjed, és vele a kereszténység. Benne az emberiség történetének legnagyobb misztériuma, a nagyhét eseményei. És vele a remény.

ÁPRILIS 11.

A költészet napja. Megy-e a versek által előbbre a világ? Naná! A kultúra, a művészetek által megy csak igazán. Látszólag persze nem, de mégis. A látszat pedig néha ócska kis csaló, pitiáner bűnöző, idő­rabló. Ezen a jeles napon, József Attila születésnapján és az unokám névnapján idén Fenyvesi Ottó köteteit kapom elő. Magukkal ragadnak, visznek, sodornak. Cipelik a hátukon előre a világomat, miközben a világ már megint nem bír magával, hiányzik neki az armageddon, egy jó kis apokalipszis, miközben mindenki hisztis. Ottó versei repítenek. Egyenesen a már nem létező 66-os útra. Arthur Rimbaud reinkarnációja, a gyermek Jim Morrison meglátja a halott indiánokat. És minden megy tovább, könyörtelenül, megszületik, meghal, újjászületik. Feltámad, ha tetszik. Az örök körforgásban emlékfosz­lányok szálldosnak. Jézus állandó. Nélküle már rég vége lenne ennek az egésznek.

A minap meghívtak egy tévéműsorba, hogy beszélgessünk pajtákról, kultúráról és szűkebb hazámról, a szerves egységet alkotó Káli-medencéről és Tapolcai-medencéről. Kedves, okos emberek, remek hangulat, pompás helyszín. Salföld, Pajta Galéria, ahol Török László fotóművész létre­hozta a kortárs magyar fotográfia egyik szentélyét. Emlékek százai fűznek oda, itteni letelepedésem egyik fő „okozójához” és a gazda személyéhez, aki nagyon hiányzik a tájból. Csakúgy, mint Sára Sándor, Szomjas György, Cseh Tamás, Koncz Csaba. Az újonnan jöttekkel gyakran csak többen lettünk, hiányzik belőlük a tisztelet. Tisztelet a kivételnek, persze. Elhipszte­resedés, üzleti terep, ezek az új kulcsszavak. De éppen csak érintjük a jelenséget, nem szomorkodni gyűltünk össze, és nem nosztalgiázni. A nosztalgia giccs, miként az úgynevezett retró. Ha nem jelenik meg benne friss tartalom, mint például Fenyvesi Ottó pompás kollázsaiban, akkor felesleges időpazarlás. Egy idő után arra megyünk rá inkább (ennek szomorú aktualitása van), hogy itt, a diófa alatt évekig nem jelent meg a falu-város ellentét, békésen fröccsözött a népi kultúra az avantgárddal. Sőt, az irányzatok több esetben egy személyben is találkoztak, mégsem hasadt meg a tudat. Most meg éppen így van, de majd elmúlik ez is.

ÁPRILIS 12.

Attila érkezik, átnyújt egy könyvet és rohan tovább. Ezt gyakran megteszi, néha zenét hoz, vagy mustot, amije éppen van. A mostani szellemi táplálék, amit elővarázsolt a hátizsákjából, Rod Dreher Hazugság nélkül élni című munkája, a keresztény másként gondolkodók kézikönyve. Rod Dreher a The American Conservative főszerkesztője, publicista, egyetemi tanár. A kiadó azt írja a hátlapon, ebben a könyvében arra hívja fel a figyelmet, hogy semmi okunk a reményvesztettségre, és arra biztat, ne engedjünk a mainstream nyomásának. Legyünk saját társadalmunk disszidense: ragaszkodjunk értékeinkhez, hagyományainkhoz, hitünkhöz, építsünk közösségeket, alapítsunk családot, és tartsuk is össze. Sebtiben beleolvasok és látom, Attila megint betalált. Az eltörlés kultúrája rombol. Dreher építkezik. Kultúra nélkül nincs identitás. Jó lesz.

ÁPRILIS 13.

A minap egy félszemű macs­ka társaságában üldögél­tem egy kertben. Egy diófa alatt állt a pad, a diófa helyén régebben szederfa volt, azt is szerettem. A macska, bizonyos szempontból. Ez a mondat jutott eszembe, ki tudja, miért. Aznap egy szánhúzó kutya képét sodorta elém az internet, a szemei különböző színűek, a gazdája megbetegedett, ezért elajándékozná. Eljátszadoztam a gondolattal, hogy eljátszadoznék azzal a kutyával, és bár havat a dolgok jelen állásában nem túl sokat tudnék biztosítani neki, azért feltételezem, jól el­lennénk. Ebből sem lesz nyilván semmi, de a gondolat velem maradt, a számtalan velem maradt gondolat mellett. Mindenesetre David Bowie-nak hívnám, aztán majdcsak lenne valami. A macska is maradt, annál is inkább, mert egy barátom lefényképezte a pillanatot, ahogy ott ülünk. Ez a barátom néha megragad belőlem valamit, így akaratán kívül vagy éppen készakarva azt is dokumentálja, ahogy lassan elmúlok, miközben ámulok a világon. Barátom, Gábor tulajdonképpen nem tudhat semmit rólam, mégis örökre egy az életünk a rossz­ban és a jóban. Na, ez már majdnem egy vers, és Jézus él.