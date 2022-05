A napjainkban egyre inkább aktuális magatartási zavarokat, lelki bántalmazásokat, romboló személyiségeket mutatja be. Sajnos sokaknak ismerősek lehetnek a színpadról visszaköszönő helyzetek, az áldozattá válás, amit a Tortúra pszichothrillerből ismert zseniális színészpáros, Módri Györgyi és Keller János alakítása révén élhetnek át a nézők.

„Ismertem ezt a pszichiátriai betegséget, a nárcizmust, de nem gondoltam, hogy ennyire húsba markolóan sokakat érintő probléma. Aztán belemerülve a témába a próbafolyamat során nagyon érdekes emlékképek élesedtek ki lelki szemeim előtt. A színpadi mű sokáig fenn tudja tartani a titkot, ügyesen adagolja a gyanús elemeket, a végkifejlett felé közeledve pedig egyre szorítóbb nyomasztó jellege. Tanít, elgondolkodtat, elmélyülésre késztet” – mondta el Tasnádi Csaba, a rendező.

Az Árva szörny Robertje azért veszíti el a kapcsolatot önmagával és a világgal, mert saját jogán nem szeretik, csak feltételekhez kötötten, amelyeknek azonban nem képes megfelelni. Azt éli meg, hogy a szülei számára nem vállalható a személye, csak az, ami hasznos belőle. Hogy a szülei szeretete feltételes, tehát ha kudarcot vall, nem lesz méltó arra. Ezért eltünteti gyermeki énjét és megteremti a hamist, a mindent tudót. Az mindenható, zseniális, a hamis én tökéletes. Minden, ami a gyermek nem. Így védi meg magát a szülőtől. Jó lenne nem vádolni, csak vázolni és árnyalni, és soha nem téveszteni szem elől, hogy amit egy súlyos személyiségzavarban szenvedő tesz, az következmény – fogalmazza meg a darab ajánlója és hozzátehetjük: ugyanakkor amit a nárcisztikus elkövet, az közvetlen környezetében pusztító. Áldozatai vannak, ugyanakkor maga is áldozat.

„Egy általunk szeretett emberből hirtelen előjön egy másik én, amiről semmit nem tudtunk. Mint színész és mint magánember is nehéz ezt azt előadást megélni lelkileg. A téma sem egyszerű, de nálam személyes vonatkozása is van, így nekem a régi érzések is visszajönnek” – állítja Módri Györgyi.„Lelkileg nagyon mély és kemény utat járok be én is és a karakterem is. Nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ő egy brutális ember, hiszen gyermekkori sérülései hatnak jövőjére, jellemére, viselkedésére” – hangsúlyozta Keller János.

Az Árva szörny májustól bérletes előadásokon tekinthető meg a Latinovits-Bujtor Játékszínben, ahol sokkal érzékenyebb a viszony a közönséggel.