A csaknem fél évet felölelő, április 23-án kezdődött és október 8-án véget érő, Kultháló elnevezésű programsorozat keretében zajlott a rendezvény. Csaknem minden hétvégére jut egy esemény. Ezzel a programmal készül a község a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) rendezvényeibe való bekapcsolódásra.

A megvalósításban részt vesz a Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Közalapítvány, valamint az Ajkai Grafikai Műhely. Csabai Tibor, a műhely vezetője a Naplónak nyilatkozva elmondta, hogy létrehoztak egy Kultháló elnevezésű csoportot, amelyhez Szigligettől a Bakonyig összesen nyolc település csatlakozott

A Kultháló célja, hogy kialakuljon egy olyan közösség, amely az EKF-programot követően is együtt marad, a tagok segítik egymást. Minden település azzal kapcsolódik be, amiben erős, például Bakonybél az egyházzenét képviseli, de van együttműködés kortárs képzőművészet, film, színház, zene terén is.

Május elején Marczin István művészetszociológus tartott előadást a művészetnek a kisközösségekben betöltött szerepéről. Ő a bajai főiskola galériájának a kurátora, és januárra meghívta a magyarpolányi művésztelep tagjait egy ottani kiállításra.

A Tiffany-technikáról Marczin István elmondta, hogy a szecesszió idején jött létre, az ólomüveg polgári változata. A megfelelő formára vágott üveget vékony rézfóliával veszik körbe, melyet összeforrasztanak.

A rendezvény látogatóinak többsége Magyarpolányból és Ajkáról érkezett Kiss Miklós műhelyébe. A cél az, hogy a művészetszerető közönség megnézhesse, kipróbálhassa az alkotás folyamatát, ezzel közelebb kerüljön egymáshoz az alkotó és a befogadó.

A programsorozat következő része május 21-én, szombaton a szakrális látogatóközpontban lesz, ahol Reisz Gábor filmrendező és forgatókönyvíró tart interaktív bemutatót 9 és 16 óra között.