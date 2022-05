Tájékoztatásuk szerint Balatonalmádi számára azért különösen fontos és izgalmas a VEB 2023, mert a projekt nem kizárólag a királynék városáé, hanem Veszprém a Balatonnal együtt képviseli hazánkat Európa kulturális színpadán, bevonva a környék intézményeit, kulturális színterének szereplőit, valamint a civil szervezeteket.

Jövőre nagyszabású rendezvényeknek ad otthont Balatonalmádi is, mert 2023-ban Veszprém lesz Európa Kulturális Fővárosa (EKF). A megyeszékhely már több éve készül arra, hogy e jeles címet méltóképpen viselje majd. Mindezt Balatonalmádiban is nagyon fontosnak tartják, és foglalkoznak az EKF-fel, mely az embereknek szól, akik a civil szervezeteken keresztül tudnak csatlakozni a programhoz. Ez lehetőséget biztosít számukra az európai kulturális közösséghez történő csatlakozáshoz, amely a balatonalmádi térséget is kedvezően érintheti, különös tekintettel az idegenforgalomra, és jó hírét viszi a világban.

A támogatott rendezvényeknél fontos szempont, hogy szakmailag is összekapcsolódjanak más nemzetekkel, például oly módon, hogy a borfesztiválra meghívják az ágazat külföldi képviselőit is. A program az egész térség értékeinek bemutatásáról szól, ahol a művészetek és a gasztronómia játsszák a főszerepet. A tapasztalatok szerint, ahol eddig megvalósították a kulturális főváros programot, mindenütt fejlődést hozott az adott térségnek. Ez Balatonalmádinak is alapvető érdeke, fontos a város számára, emiatt kapcsolódtak a programba.

A többi részt vevő településsel együtt az önkormányzat is úgynevezett fejpénzzel járul hozzá a költségekhez, melynek összegét a lakosság száma alapján állapították meg. Ez körülbelül 30 millió forintot jelent, amit három év alatt fizetnek ki, és ennek fejében pályázattal minimum 50 millió forint támogatást kap vissza a település. Nagy esély van arra, hogy a jó programterveknek és az aktív helyi civil szervezeteknek köszönhetően ennél jóval nagyobb összeghez is hozzájuthat a város.

Az EKF számára nagyon lényeges a fenntarthatóság, illetve az, hogy a színes kulturális paletta ne szürküljön el, a programok ne érjenek véget 2023 után sem. Emiatt valamennyi támogatott rendezvénynél meg kell találni a lehetőséget arra, hogy az adott program tovább éljen és a későbbiekben is megrendezzék. Egy-egy rendezvény sikere mindenkinek fontos, aki Balatonalmádiban él.

- Minden adottságunk megvan ahhoz, hogy sok látogatót vonzó rendezvényeket szervezzünk, melyekkel felkerülhet a város a nemzetközi színtérre. Ebből pedig mindenki profitálhat, így a helybeli emberek, valamint az idegenforgalomból élők, mások mellett a vendéglátósok, a szobakiadók, a rendezvényszervezők, a vállalkozók és a szolgáltatók is - fogalmaztak.