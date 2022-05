– Veszprém megyében, köztük a várpalotai járásban erős közösségek jöttek létre az elmúlt évszázadokban. Nemcsak értékeket mentettek és mentenek a mai napig, hanem újakat is hoztak és hoznak létre. A járás települései igyekeznek időről időre felmutatni a nagyközönségnek, a megyében élőknek azokat az értékeket, amelyekre a legbüszkébbek. Mi is ezt a célt tűztük ki többek között a Veszprém Megye Keleti Kincseinek Őrzői című pályázattal, amelynek keretében rendezzük meg Várpalotán a fesztivált – mondta el köszöntőjében a Bányász fúvószenekar térzenéje után Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke.

Campanari-Talabér ­Márta polgármester arról beszélt, hogy Várpalotának is egyre több olyan értéke van, amelyet érdemes megismerni és felfedezni. – Épített és természeti örökségünk mellett különösen büszkék vagyunk olyan közösségeinkre, kulturális csoportjainkra, mint a fesztiválon is műsort adó Cserregő Néptáncegyüttes, a közel 100 éves Bányász fúvószenekar, a centenáriumát nemrég ünneplő Bányász kórus, de a Várpalotai Bányász Sportkör is néhány esztendő múlva ér el e jeles évfordulóhoz. Emellett egyre több olyan értékkel is rendelkezünk, amely elhalványult néhány évtizeden át, s most próbáljuk visszahozni a köztudatba, s megújítani. Ilyen a mára közkedvelt turisztikai célponttá vált Thury-vár – fogalmazott Várpalota polgármestere.



Gyermekek és felnőttek egyaránt jól érezhették magukat

A folytatásban a Cserregő Néptáncegyüttes adott műsort, majd a Kiskalász zenekar koncertjén tapsolhattak a vár előtti térre kilátogató érdeklődők, akik helyi és környékbeli kézművesek, kistermelők portékái közül is válogathattak, de „fanyűvő” játszótér és rend­őrségi bemutató is várta a kisgyermekes családokat.

Nagy sikert arattak Várpalotán humort sem nélkülöző látványos előadásukkal a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia tagjai, ahogy a helyi Mézengúzok Gyermekzenekar is. A Thury-vár rendezvénytermében hangversenyt adott a megalapítás 10. évfordulóját ünneplő Pueri Castelli Városi Gyermekkórus, az estet pedig a szintén palotai színeket képviselő népszerű bulizenekar, a Kaszás Gábor vezette Funthomas Band utcabállal egybekötött koncertje zárta a vár előtti téren.