A Bartók Bála Alapfokú Művészeti Iskola gitár tanszaka filmzenei hangversenyt tartott csütörtökön a díszteremben. A koncerten a tanszak két tanára, Illés Csaba és Kemenczki Gábor konferálta fel a műsort, rövid ismertetőt, érdekességeket adva a vonatkozó filmekről, sorozatokról.

Kemenczki Gábor elmondta, a tanév végi vizsga előtti bemelegítésre, gyakorlásra szolgált a tematikus, filmzenékre épülő hangverseny, melyre maguk a gyerekek válogatták ki a kedvenceiket. A rajzfilmbetéteken túl megszólaltak komolyzenei darabok, illetve főcímdalok is. Egyebek mellett felcsendültek A jó, a rossz és a csúf, a Jurassic Park, a Rocky, a Coco, a Tarzan, a Vuk, a Hupikék törpikék, a Pokémon dallamai. Mint megtudtuk, összesen huszonegy növendék lépett fel tizenhét műsorszámban.

– Hollywood első némafilmjeinek vetítése során a korabeli mozikban már zongoristák játszottak, rögtönözték a film hangulatának megfelelő aláfestő muzsikát. Ebből nőtte ki magát a filmkészítés fontos oldalágaként a filmzene-komponálás – tette hozzá.

Forrás: Laskovics Márió/Napló

Illés Csaba felidézte, minden tanszak tart évente hangszeres koncertet. Mivel a film és a zene kapcsolata nagyon szoros, a filmzene-komponálás pedig évtizedek óta rendkívül népszerű, ezért arra gondoltak, idén olyan filmzenékből állítják össze a repertoárt, amelyekhez a diákoknak szubjektív kötődése van.

– Többnyire Walt Disney-animációs filmek, illetve musicalek betétdalai hangzottak el, de a nagyobb növendékek már kacsingatnak az akciófilmek felé is, úgyhogy például a Mission: Impossible zenéje is volt. Egy csavart is tettünk bele, ugyanis az audioélmények mellé vizuálisat is társítottunk: a dalok közben a fellépők mögötti televízióban az adott filmből vett jellemző képkockák peregtek – jegyezte meg a gitártanár, hozzátéve, a filmzenék gitárjáték szempontjából nem egyszerűek, ezért a harmadik évfolyamtól felfelé a legügyesebb növendékek szerepeltek.

Forrás: Laskovics Márió/Napló

A diákokat és az érdeklődőket a koncerthez kapcsolódva, a résztvevők élményszerű ráhangolódását elősegítendő egy kamarakiállítás is várta a terem előtt, mely különféle filmes ereklyéket, például bögréket, plüss figurákat, varázspálcákat, kirakót, valamint egy dinócsontvázat sorakoztatott fel.

Forrás: Laskovics Márió/Napló

A hangversenyt megelőzően aznap nyílt napot tartottak az intézményben. A szervező Bödey Tamás intézményvezető-helyettes elmondta, az éves hagyomány bevezetése óta ilyen nagy érdeklődés még nem mutatkozott, ezért a későbbiekben félévente szerveznének nyílt napot. A gyerekek interaktívan pillanthattak be az iskola életébe, próbálhatták ki a különböző hangszereket. Egyeseknek annyira megtetszett a miliő, hogy a hivatalos júniusi beiratkozást meg sem várva már be is iratkoztak. A legnépszerűbb tanszakok továbbra is a gitár, az ütő és a zongora.