Az intézmény terveiről Grászli Bernadett igazgató beszélt a Naplónak. Kiemelte, a vár felújítása alatt sem maradnak a veszprémiek és az ide látogató turisták kulturális tartalmak, kiállítások és képzőművészeti foglalkozások nélkül. Hozzátette, májustól új nyitva tartási rend szerint működnek a kiállítóhelyek: a Vass Gyűjtemény és a Csikász Galéria keddtől vasárnapig 10-18 óráig tart nyitva, az új szünnap a hétfő lett. A Dubniczay-palota megközelíthetősége a felújítás miatt megnehezült, ezért csak szombaton 17 és 21 óra között, valamint vasárnap 10 és 20 óra között tart nyitva a kiállítóhely. Grászli Bernadett elmondta, november végéig tartanak nyitva ezen a módon, decemberben pedig átmenetileg bezárja kapuit a Művészetek Háza, hogy felkészülhessenek az Európa Kulturális Fővárosa 2023. januári programjaira.

Az igazgató elmondta, a novemberig tartó hétvégékre igyekeznek olyan programokat kínálni a látogatóknak, amelyek a kiállításon túl is tartalmas időtöltést jelent. Csatlakoznak A Tánc fesztiválja programjához, amelynek részeként a Dubniczay-palota egyik kiállítóterében lesz látható egy táncelőadás. A Múzeumok éjszakája programban a június 25-26-ai hétvége mindkét napján fogadnak látogatókat. A kínálatban a Laczkó Dezső Múzeummal közösen szervezett kiállítás, kreatív foglalkozások és irodalmi progrmaok is szerepelnek. Emellett a klasszikus fotótechnikákhoz kapcsolódva tartanak foglalkozásokat, újragondolva a fényképezés hagyományait. A Múzeumok éjszakája idei címéhez – Gombold újra a hagyományt – kapcsolódva megnyílik a Vass Cipőtár, amely ingyenesen lesz látogatható. Az érdeklődők nemcsak különleges modelleket láthatnak, hanem a cipőkészítést bemutató workshopon is részt vehetnek, és a bőrcipő helyes tisztítási módjait is meg lehet tanulni. Szeptemberben a környezettudatossággal, októberben a dizájnnal kapcsolatos programokat terveznek, és ősszel tizedszer kapcsolódnak be a Csendnapok rendezvénysorozatba.