Az Utas és Holdvilág Antikváriumban Rauscher Géza zenész, énekes közreműködésével kezdődött a ráhangolódás, majd Csathó Barna újságíró beszélgetett a szerzővel.

Arany Ferencet sokan ismerik. Veszprémben született, és ma is itt él családjával, középiskolai tanár. Könyve, a Hét lépés irodalmi mű, regény, de cselekményének hátterét valós családi történet és a II. világháború Veszprém megyei harcai jelentik. Nagyapja ellenséges frontvonalon küzdötte át magát, mert élete kockáztatásával is meg akarta adni a végtisztességet öccsének. Jeltelen tömegsír helyett Veszprémben akarta eltemetni a harcokban elesett testvérét.

A műben idilli részletek keverednek a borzalmakkal, a falusi kétkezi munka nehézségei vagy a sváb kisebbségi létből eredő megpróbáltatások ecsetelésével. Az író jól használja a humor, az irónia eszközeit, rengeteg tájnyelvi fordulattal él, mindeközben pedig három dráma is kibontakozik a könyv lapjain: nagyapja öccsének halála, egy anya önfeláldozása, hogy megmentse kislányait a durva katonáktól, valamint szintén a háború miatt hat kisgyerek halála.

Több tanulsága van a Hét lépésnek: egyrészt, hogy a sok tragédia után az embereknek akkor is volt erejük újrakezdeni, másrészt a családin túl a várostörténet is. Ahogy a fülszövegben is olvasható, az író célja volt az is, hogy megörökítse, „milyen volt a veszprémi szegény emberek sorsa a háború előtt, alatt és után”. Vagyis a maga szerény eszközeivel, a múlt megidézésével Veszprém helytörténetéhez is hozzá kívánt járulni. A regény címét egyébként az adja, hogy nagyapja és annak öccse, a két Arany testvér sírja között mindössze hét lépés a távolság a Dózsavárosi temetőben…

Arany Ferenc e regényét is az Underground Kiadó jelentette meg.