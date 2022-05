- Nagyon szomorúan hallottuk a tragikus hírt. Nagy művészt veszítettünk el, és egy kitűnő paloznaki embert is, aki régóta aktív részese volt a falu életének - ezt mondta megrendülten Czeglédy Ákos.

Paloznak polgármestere arról is beszélt, hogy Haumann Péter színművész nélkül nem volt rendezvény a faluban, mert mindegyik iránt érdeklődött, ott volt egyebek mellett a különféle ünnepeken, rendezvényeken, falunapokon és a disznóvágáson. Ahol csak tudott, a többiekkel együtt ő is kivette részét mindenből, így dolgozott is, ha kellett.

A művészt 80. születésnapján a Szent József Házban kis ünnepséggel köszöntötték, ahol együtt nézték meg a legfontosabb szerepeiből készített kisfilm- összeállítást, ilyen volt például a III. Richárd című Shakespeare-dráma, melynek főszerepét játszotta, és az ünnepségen bemutatta a Magyar Művészeti Akadémián elhangzott, A beszéd joga című székfoglaló beszédét. Emlékezetes marad az emberek számra az is, amikor díszpolgárrá avatásakor Platón örök érvényű művét, a Szókratész védőbeszéde című monodrámát adta elő a katolikus templomban.

Haumann Péter színművész élvezte a vidéki életet, imádta a balatoni környezetet, rendkívül közvetlen, barátságos ember hírében állt, mindenkivel szót értett, jól ismerte a 600 lakosú faluban mindenki, így a helybeliek, a nyaralótulajdonosok egyaránt, és ő is kedves ismerőseként tekintett mindenkire.

Az év nagyobb részét az utóbbi években a faluban lévő házában töltötte, élte a paloznakiak életét, boltba járt, beszélgetett az emberekkel, szívesen sétált a hegyen. Arról gyakran beszélt, hogy a Balaton és ez a panoráma minden alkalommal ámulatba ejti, lenyűgözi, a látványt páratlannak nevezte.

– Egy éve történt, hogy beszélgetett egy színésztársával az udvarában, amikor befutott hozzá a kutyám, mire engem is hívtak az asztalhoz. Máig emlékezetes marad számomra az a beszélgetés - idézett fel egy szép emléket Czeglédy Ákos polgármester.