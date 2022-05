Az idei esemény, csakúgy, mint az elmúlt években, most is markánsan ragaszkodik ahhoz a több évtizedes elvhez, hogy minőségi alapon válogatja programját. Olyan izgalmas és progresszív előadások meghívásával reprezentálja a hazai és nemzetközi táncéletet, amelyek lényegi módon közvetítik a testtel való kifejezés élményét, és amelyek gondolkodásra serkentik nézőiket. Az összművészeti jelleg idén is meghatározza a fesztivál arculatát.

Idén a külföldi fellépők között szerepel a Marie Chouinard Társulat Kanadából, a Massala Társulat Franciaországból, emellett a vajdasági származású, Franciaországban élő és alkotó Josef Nadj koreográfus-táncművész fotókiállítással egybekötött nagyon különleges, egyszemélyes darabját hozza el a veszprémi fsztiválra. Utóbbi előadáson korlátozottak a férőhelyek, így érdemes befoglalni már a helyeket, melyre több időpont is rendelkezésre áll.

A Tánc Fesztiváljának honlapját idén is érdemes lesz böngészni, ugyanis lesz utcai interaktív performansz, mely ingyenes lesz az érdeklődőknek, emellett kortárs táncelőadások, tánc témájú filmvetítés, jazzkoncert és fényinstalláció is a Hangvillában, az Agórában, a Művészetek Háza – Dubniczay-palotában, a Petőfi Színházban és a Csermák Zeneiskolában is.

A táncelőadások mellett a Lighthouse 360 csapatából Mátrai Erik Párhuzamos metszetek című installációját a fesztivál ideje alatt ingyenesen megtekinthetik a résztvevők. Az összművészetiség zenei részét idén Dresch Mihály és zenekara, a Dresch Vonós Quartet képviseli. Előzenekara az Uher-Győrfi Bálint – Egri János Jr. Duó lesz. Idén is elmaradhatatlan a filmművészet. A 100 éve született Pier Paolo Pasolini Médea és Carlos Saura: Vérnász című filmjét nézhetik meg, melynek főszerepét Antonio Gades táncolja. A Tánc XXIV. Nemzetközi Kortárs Fesztivál programja hétfőn 16 órakor kezdődik az ingyenes Flying Bodies & Collective Dope You are the flow előadással a Hangvilla előtti téren.