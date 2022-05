A hétfőn kezdődő rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón a művészeti vezető szólt arról, hogy a fesztivált huszonnegyedik éve rendezik, a produkciókat minőségi szempontok alapján válogatják. Ahogyan az elmúlt években, úgy idén is az összművészeti jelleg határozza meg a fesztivál arculatát. A táncszínházi előadások mellett helyet kapnak a társművészetek, a fényművészet, a zene, a film és az irodalom egyaránt, ez az országban egyedülálló. A debreceni Lighthouse például egy térinstallációt mutat be, fellép a Dresch Vonós Kvartett, a száz évvel ezelőtt született Pier Paolo Pasolini Médea című filmjét láthatja a közönség, majd egy előadást hallhat az olasz író, költő, teoretikus és filmrendezőről. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosnak köszönhetően nemzetközivé bővült a fesztivál; fellép a kanadai Cie Marie Chouinard, a farncia Massala és Josef Nadj.

Mike Friderika, a Veszprém-Balaton 2023 EKF program programfejlesztésért felelős igazgatója közölte, a szervezőkkel együtt több közös célt fogalmaztak meg. Egyrészt azt, hogy a fesztivál ne csak a helyiekre számítson, országosan is legyen látható. A második szempont a nemzetközi produkciók erőteljesebb megjelenése, a harmadik pedig az, hogy a fesztivál minél több korosztályt megszólítson. Vándorfi László, a fesztivál igazgatója elmondta, a fiatalokkal is szeretnék megismertetni, megkedveltetni a műfajt; az ÉLJ! workshop-sorozat keretében a Pannon Várszínház négy művésze – Egri Zsófia, Kárpáti Barbara, Keresztesi László és Szelle Dávid – tart foglalkozásokat veszprémi és környéki iskolákban. Az ÉLJ – Értem, Látom, Jelzem – a hétköznapjainkból vett gesztusokra, mimikákra, tanult és ösztönös viselkedésmintákra épül, a nonverbális kommunikációt hívja eszközéül. Gecs Monika, a fesztivál marketing menedzsere hozzátette, jó együttműködés alakult ki a Pannon Egyetemmel, veszprémi középiskolákkal, többek között a Lovassy László Gimnáziummal. A rendezvény programjába a legkisebbeket is bevonják; a Góbi Rita Társulat és a BábSzíntér közös produkcióját, a Hacukaland című táncos öltözőshow-t kedden nekik hirdetik.

Dohnál Szonja, Mike Friderika, Vándorfi László és Horváth Csaba a Hangvillában tartott sajtótájékoztatón

Forrás: Penovác Károly / Veszprémi Napló

Széleskörű az együttműködés a város kulturális intézményeivel, például a Művészetek Házával, melytől nem idegen a táncművészet, mondta Dohnál Szonja szakmai igazgatóhelyettes. Korábbi alkalmakkor is összekapcsolódott már tánc és képzőművészet, fotóművészet, művekre improvizáltak táncosok. A Hangvilla mellett a Művészetek Háza Dubniczay-palota a fesztivál egyik helyszíne lesz, csak úgy, mint a Veszprémi Petőfi Színház, az Agóra Veszprém és a Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola.

A Tánc Nemzetközi Kortárs Fesztivál programjai hétfőtől vasárnapig várják a közönséget. A fesztivál szakmai együttműködő partnere a Nemzeti Táncszínház.