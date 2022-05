A Jókai Mór Művelődési Központ és az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület szervezésében a XX. Országos ifjúsági tánctalálkozót pénteken és szombaton a színházteremben tartották meg, esti táncházak is kísérték a rendezvényt a Tarsoly és Németh Dénes zenekara révén. A Tarsoly zenekar szombaton a Fő téren lépett fel, Kocsis Enikő táncművész, koreográfus pedig a református templomban tartott előadást az életéről. A képen a Bem ifjúsági néptáncegyüttes Budapestről.

Baán Éva, a XX. Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó főszervezője, akinek hosszú évek óta végzett fáradhatatlan munkáját Örökség-díjjal ismerték el, köszöntőjéből megtudtuk, a találkozó nagy összefogással, az NKA népművészeti kollégiumához benyújtott sikeres pályázat, valamint a helyi önkormányzat, a Pápai Platán Nonprofit Kft. és a Várkertfürdő támogatása által valósulhatott meg. A Pápai Vadvirág Művészeti Egyesület pedig saját korosztályos csapat indítása híján is mindenre kiterjedő közreműködéssel segítette a tánctalálkozó lebonyolítását. Felidézte, 1998 óta rendezik meg a találkozót: páros évben Pápán, páratlan évben Nyíregyházán. A 2020-as a járvány miatt elmaradt.

Áldozó Tamás pápai polgármester, a rendezvény fővédnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, Pápán nagy hagyományai és sok művelője van a néptáncnak. Az elmúlt évtizedek alatt Müller Anitának, Müller Zoltánnak és barátaiknak köszönhetően az intézményi háttere is kiépült e szép tevékenységnek. A csoportoknak sok élményt, szakmai sikereket, új koreográfiák tanulásához inspirációkat, lendületet kívánt.

Kovács Zoltán, a térség országgyűlési képviselője szombati köszöntőjében kiemelte, a néptáncosok a pápai találkozón mindig új barátokra tehetnek szert és viszik tovább a város jó hírét.

Sikentáncz Szilveszter, az Örökség egyesület elnöke elmondta, a néptáncosok, népművészek egy nagy családot alkotnak, a pápai fesztivál kifejezetten szakmai, mégsem versenyjellegű találkozó, és korosztálytól függetlenül a legnépszerűbb az országban, néha előfordul a túljelentkezés.

Az önkormányzat mindkét nap ajándékcsomaggal köszöntötte az együttesvezetőket. Pénteken győri, két kapuvári, budapesti, fóti, nagykanizsai, edelényi, mezőberényi és debreceni, szombaton jászberényi, két budapesti, ráckevei, két székesfehérvári, szegvári, deszki, szekszárdi és két felvidéki: somorjai és tesmagi csoportok mutatták be legfeljebb két koreográfiájukat. Baán Éva a Naplónak nyilatkozva elmondta, az együttesek a zsűritől – Gyevi-Bíró Eszter rendező-koreográfus, Dezsőházi Tamás prímás-népzenegyűjtő, Kocsis Enikő, Szarka Zsolt és Sikentáncz Szilveszter táncművész-koreográfusok – szakmai értékelést és antológiaajánlást kapott. Mivel a 14–18 éves korosztály a legsérülékenyebb, ez a fesztivál nem a díjakról szól, hanem a fellépés valamennyi részét érintő szakmai útmutatásról és a közösségi élményről szól.

A korábban megszokott zenés-táncos felvonulás idén a Kossuth utca felújítása miatt elmaradt.