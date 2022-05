A szervezők arról tájékoztattak, a verseny célja, hogy felhívja a figyelmet a bárzongorázás kiemelkedő művészeire és hogy igényes, színvonalas zenei programot nyújtson a balatoni nyár szerelmeseinek. A balatonakarattyai Il Mercato étteremben nyolc nyári estén át találkozhatnak az éjszaka koronázatlan királyaival. Nem csupán a színpadon találkozhatunk a zenei élet meghatározó alakjaival, hiszen a zsűriben is a hazai zenei szcéna kiválóságai ülnek majd: a zsűri tagja lesz Batta András prof., zenetörténész, a Magyar Zene Háza igazgatója, a Magyar Bárzongoristák Egyesületének pártoló tagja; Joós István, a Magneoton kiadó vezérigazgatója; és Nyári Gyula, a Magyar Bárzongoristák Egyesületének elnöke, a Magyar Állami Operaház Zongoraművésze.

Az elődöntők során nem a zsűri, hanem a közönség juttat be egy-egy zongoristát a közvetlenül a középdöntőbe választott zongoristák mellé, derült ki. A zsűri tagjai a kiválasztásban, a középdöntőkön és a döntőn vesznek részt személyesen. Az egyes esteken számos különböző, izgalmas feladat vár a zongoristákra. A közönség soraiból összegyűjtött kedvencek is felcsendülhetnek, de olyan estét is terveznek, amikor jól ismert magyar filmek “némafilmesített” jeleneit fogják megzenésíteni a művészek.

A Bárzongorista verseny dátumai: június 18., július 2., 7., 14., 22., 28 és augusztus 11., míg a döntőre augusztus 19-én kerül sor.