A Tapolcai Musical Színpad él és élni akar, a mostani tagok pedig ugyanolyan lelkesedéssel vesznek részt a szabadidő terhére végzett munkában, mint elődeik a kezdetekkor. Mert színpadra lépni jó, főleg, ha meg is tapsolják az előadást. Nos, ebben soha nem szenvedett hiányt a társulat, s ez várhatóan a jövőben sem változik. Erre immár nevük a garancia.

A pandémia nekik sem kedvezett, így két év kényszerszünet után 2021-ben mutathatták be „szokásos” gálaműsorukat a tanév végén. Amint azt Halápiné Kálmán Katalintól megtudtuk, a My Fair Lady című musicalt láthatta a közönség négy telt házas előadásban. Ez egyben azt is jelenti, hogy az együttes huszonegy év alatt huszonegy zenés színdarabot adott elő. Ami az egyéb, rendezvényeken való fellépéseket, közreműködést illeti, már ötven fölött jártak decemberben.

– Az idén novemberben a Szabó Magda ifjúsági regényéből készült zenés adaptációt, az Abigélt láthatják majd az érdeklődők. A bemutatóra teljes gőzzel készülünk. Ezzel együtt már nagyon várjuk a jövő évi jubileumi műsorunkat, amelyet volumene és a várható nagy érdeklődés miatt a Csermák József Rendezvénycsarnokban szeretnénk bemutatni. A jubileum kis magyarázatra szorul, hiszen jövőre a huszadik évforduló mellett beszélhetünk 25 évesről is. Utóbbi kapcsán nem árt tudni, hogy 1998-ban mutattuk be, még a Batsányi-gimnázium keretei között a József, az álomfejtő című művet, kizárólag diák szereplőkkel. Az akkori musicalstúdió előadása hatalmas sikert hozott, ami pár év múltán előrevetítette a jelenleg is működő Tapolcai Musical Színpad 2003-as megalapítását. Azóta folyamatosan jelen vagyunk a kulturális életben, társulatunk ma harminc főt számlál, amelyben vannak felnőttek és gyerekek is. Jövő évi jubileumi rendezvényünkre minden egykori tagunk meghívást kap, így nagyon komoly létszámmal állunk majd színpadra – mondta az együttes vezetője.

A József, az álomfejtő, az Erdélyben is bemutatott István, a király, a Valahol Európában, a Hotel Menthol, a Grease, az 56-os eseményekre épülő Apám naplója, az Egri csillagok, a Padlás, a Mesevilág, a Légy jó mindhalálig! mind-mind fontos mérföldkő a társulat életében, ám a Dzsungel könyve, a Hyppolit, a lakáj esetében ugyanez a helyzet. Halápiné Kálmán Katalin úgy fogalmazott, hogy mindegyik saját produkció közel áll a szívéhez, s szép emlékeket idéz.

Arról is szólt, hogy négy évig együtt dolgoztak az Éfoész fiataljaival, ami komoly kihívást jelentett rendezői és szervezői szempontból is. Ám a számos hazai és nemzetközi díjjal kitüntetett Tapolcai Musical Színpad tagjai példásan dolgoztak együtt a fogyatékkal élőkkel, előadásaik az ország több településén nyújtottak maradandó színházi és lelki élményt a közönség számára. 2014 óta az együttes művészeti vezetője Halápi Katinka, Halápiné Kálmán Katalin leánya. Végzettsége szerint operatőr, vágó, jelen pillanatban a nemzeti közszolgálati egyetemi Ludovika Tv stúdióvezetője, és ezzel együtt több színházzal is dolgozik. A Budapesti Operettszínházzal szerződésben áll, és két zenekarban is játszik ütősként. Kéthetente jár haza, aktívan részt vesz a musicalszínpad életében, az Abigélben pedig szerepet is vállalt.

A Tapolcai Musical Színpadtól számos énekes indult el hódító útjára, közülük talán legismertebbek a tapolcai Tóth lányok. Velük a mai napig jó a kapcsolata Katalinnak, Verával és Gabival gyakran beszélnek, az évek múlása nem halványította el a közös emlékeket. Futó Ákos, a legelső darab főszereplője bábszínész lett, Presits Tamás színművész, ahogy Bardon Ivett is, Szabó Bence pedig rockszínházi szerződést kapott. Tóth Kiara 2014-ben az Ének iskolája országos döntőjéig menetelt, a legjobb hat között végzett, majd a tavalyi, jubileumi X-faktorban is szép helyezést ért el énekesként. A tapolcai együttes aktív tagja ma is, az ősszel bemutatandó Abigél főszerepét alakítja. Katalin külön kiemelte, hogy büszke azokra, akik zenei, színészi pályán sikereket értek el, de legalább annyira büszke azokra a tagokra is, akik a társulat építéséhez hozzájárultak.

– Legrégebbi, mondhatni, alapító tagunk Tasner Réka, de rögtön itt említendő Báder Zoltán, Szabó György, Bali Mónika, Torma Tamás, a fiatalok közül Ihász Dominika és Kötéljártó Napsugár, ők valóban sokat tettek jó hírünk érdekében. Köszönettel tartozunk Horváth Zoltánnak, aki technikusként 12 éve segíti munkánkat. Ő Jánosházáról jár át hozzánk, több darabunkban szerepelt is, lelkesedése töretlen. De őszintén kijelenthetem, ez igaz a vegyes korosztályú együttes minden tagjára – tette hozzá végül az együttes vezetője.