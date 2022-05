Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatója a programokat bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, immár tizenkettedik éve szervezik meg a rendezvényt, melynek az volt a célja, hogy mindenki fesztiválélményhez jusson, itt minden program ingyenes. Veszprémi és környékbeli zenészek, énekesek, zenekarok lépnek fel, főként jazz, illetve ahhoz közeli műfajban. Július 8-án itt lesz például a Sofi & the Funktazy, a Kanizsa Lamm Quartet, Sárik Péter Trió & Falusi Mariann, 9-én a Swing-Swing, a Varga Tivadar Project feat. Borsos Anna, a Valami Swing, 10-én Nagy Gergő és Czuczor Tamás, a Hajdu Klára Quartet feat. Szakonyi Milán és a Kiss Attila Band feat. Urbán Orsi.

Porga Gyula polgármester kiemelte, a Rozé, rizling és jazz napok az utcazene fesztivál után Veszprém második leglátogatottabb fesztiválja, évi 25 ezer látogatóval. Mindig képes megújulni, változni, a minőségi muzsika mellett minőségi borokat kóstolhatnak a látogatók. Ez a rendezvény előképe a jövő évi programnak.

Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója is ezt a külalakban és tartalomban való megújulást hangsúlyozta, de szólt arról is, hogy Veszprém az UNESCO zenei városa, ez sokat tesz hozzá a programhoz.

Zsandár Tamás, a Rozé, rizling és jazz napok rendezvényigazgatója úgy fogalmazott: ez nem a VeszprémFest kísérő rendezvénye, hanem önálló program. A korábbi évekhez hasonlóan idén is tíz nap alatt harminc koncertet élvezhetnek a látogatók, harminc borászat - köztük biodinamikus és organikus borászatok - kínálja a nedűket. A fesztiválon kiemelt vendég egy szlovén borászat, lesz buborékház, pezsgő és prosecco kínálattal, a fesztivál színvonalát a food truck ételek növelik, de lehet sört kóstolni, jégkrémet nyalni.

Forrás: Penovác Károly/Napló

A fesztivál szervezői idén is gondoltak a gyerekekre, megnyitják a gyerekkertet, a gyerekfoglalkoztatót, a fesztiválon a legkisebbek is jól érzik majd magukat. A városházát idén is megfestik az Én házam – Én tornyom – Én városom rajzpályázat nyertes rajzaival.