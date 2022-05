Az S. K. Társulat Felkészülni tilos! címmel vidám improvizációs estet rendezett múlt csütörtökön a Griff udvari pinceszínházában, mely során a Beugró című műsorhoz hasonlóan, mégis saját kezűleg megírt, majd előadott helyzetekkel, Szabóné Juhász Klára vezetésével Nagy Imre, Szabó Szilárd és Sz. Csepregi Ilona szórakoztatta a közönséget.

– Ez a második alkalom volt, de szeretnénk hagyományt teremteni, mert igazából, ami a szűkebb vagy tágabb közönségnek érdekes lehet a színészmesterségből, azt az impró mutatja meg. Hajazunk a Beugróra, ott is improvizáltak a híres színészek. Mi hasonlóképpen próbáljuk megoldani a játékmestertől kapott, előzőleg nem ismert feladatokat – mondta el Nagy Imre.

Szabóné Juhász Klára játékmestertől megtudtuk, hat-hétféle típusú feladattal készült, az internetről gyűjtve az ötleteket. Felidézte, hogy a novemberi első alkalom után a társulat tízéves fennállását ünnepelendő négy darabot – Neil Simon: Furcsa pár (női változat) és Ölelj át, Agatha Christie: Ítélet, Simon Moss: A víg özvegyember – adtak elő a városi színházban.

– Az utóbbiak újak voltak. Mivel tőlünk a közönség könnyed, vidám dolgokat szokott meg, ezért kicsit féltünk a komolyabb hangvételű darabtól, mely nem is igazán krimi a műfaj koronázatlan királynőjétől. Ugyan ebben is van gyilkosság, de nem arra, hanem a lélektani részére fektette a hangsúlyt az író. A víg özvegyember pedig egy klasszikus vérbő komédia volt helyzet- és jellemkomikumokkal. Mi nagyon élveztük és jó visszajelzéseket is kaptunk. A nézőszámunk egyre emelkedett, vélhetően a korlátozások enyhülése is közre játszott ebben, de éreztük, hogy van ránk igény – jegyezte meg Szabóné Juhász Klára, aki köszöntőjében elárulta, akadtak már olyan szituációk a színpadon, amikor szükségük volt az improvizációs készségükre. A játékok pedig hozzásegítik őket ahhoz, hogy rutinosabbak legyenek egy-egy karakter megformálásánál, jelenet színrevitelében. A járvány idején is igyekeztek ezzel elütni az időt, s hasznát vették, miközben jól szórakoztak.