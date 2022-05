Uher Bertalan, a Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője köszöntőjében kiemelte, a gálahangversenyt a koronavírus-járvány miatt kényszerszünet után tarthatták meg ismét. A koncerten a korábbi hagyományoknak megfelelően a zeneiskola nagyobb létszámú együttesei adtak műsort, így a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar Demel Eszter vezényletével, a Tücsök zenekar Csaba Ágnes irányításával, a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar Zeitler Dénes karnagy vezetésével, a VVV Vokál ifjúsági vegyeskar Erdélyi Ágnes vezényletével, valamint a Gyöngyvirág Népzenei Együttes Bódis Erika vezetésével.

A rendezvényen átadták a Csermák-díjat is, amelyet ezúttal rendhagyó módon egy zenetanár mellett két végzős növendék vehetett át a Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért Alapítvány döntése alapján. Az elismerést Pintér József Sándor, a fafúvós tanszak tanárának, Pózna Melinda gitáros növendéknek és Naszer Hanna hegedűs növendéknek adta át Hartmann Péter, az alapítvány kuratóriumi elnöke. A méltatásban elhangzott, Pintér József Sándor növendékeivel számos iskolai, megyei, regionális és országos versenyen ért el szép sikereket. Hozzátették, minden tanítványát egyformán szereti, a fafúvós tanszak munkáját a hangszerek folyamatos karbantartásával is segíti. Pózna Melinda 2013 óta a Csermák Antal Zeneiskola tanulója: nagybőgő szakon kezdte meg zenei tanulmányait, majd a gitár tanszakon töltött el nyolc évet Bánó Tamás tanítványaként, míg az utóbbi két évben zongorán is elkezdett tanulni Döbrönte Ágnesnél. 2019-ben a szombathelyi Systrum zenei versenyeken arany, míg idén a keszthelyi Helikon napok alkalmából megrendezett klasszikus zenei versenyen ezüst minősítést ért el.

Naszer Hanna tizenegy éve kezdett el hegedülni, azóta Kebiszek-Zuber Éva és Czingili Zsuzsanna keze alatt pallérozódott. A bő egy évtized alatt több megyei, területi és regionális versenyen szerzett arany minősítést szólóhegedűséként és a Triumviolinátus nevű hegedűtrió tagjaként egyaránt. Mára a Lovassy Kamarazenekar és a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar koncertmestere.

Az idei Csermák-napok keretében a pénteki gálahangverseny mellett három programot rendeztek: koncertet adtak a napokban az idei tanév versenygyőztes növendékei, óvodásoknak tartottak kakaókoncertet a zeneiskolások, valamint az ütőhangszeres tanárok léptek fel hangversenyen.