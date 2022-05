A Bagossy Brothers Company egy mára közismert együttes lett a kárpát-medencei magyarság és az erdélyi magyarság körében. A banda nem csak felejthetetlen slágerjeikről, de emberközpontúságukról és rajongó szeretetükről is híres.

Zenei stílusukat tekintve számaikban megtalálható az indie rock, az alternatív rock, és a folk-rock ágazata is. Az indie rock széles körben magában foglalja a rockot és annak közeli stílusait, míg az alternatív rock, vagy más néven alternatív zene a rock egyik műfaja, ami a 80-as években jött létre. A folk-rock pedig nem más, mint a rock- és népzene együtteséből létrejött műfaj.

Koncertjeik olyan színterek, ahol a törzs rajongók és a néhány számukat ismerők is ugyanabban a nagyszerű élményben részesülhetnek. Az ismeretlen zenék refrénjeit pillanatok alatt meg lehet jegyezni, majd a tömeggel egyként lehet énekelni és bulizni. Az első koncertezők arról is megbizonyosodhatnak mennyire emberi a banda és milyen szimpatikusak a tagok. Színpadi fény technikájuk, valamint a basszus hangzása is mindig megfesti a hangulatot. Nem utolsó sorban pedig a vakuval világítós zenék természetesen az ő koncertjeikről sem hiányozhatnak.

Pályafutásuk 2013 májusában vette kezdetét, amikor is a névadó testvérpár baráti körével megalapította a bandát. Az együttes Gyergyószentmiklósból egy kicsi erdélyi városból kezdte meg munkálkodását. Számos erdélyi településen felléptek, majd a határon átkelve egyre több magyar területre is eljutottak.

Az együttes felállása a mai napig változatlan, így az összetételt Bagossy Norbert gitáros, énekes, Bagossy László basszusgitáros, vokalista, Bartis Szilárd dobos, Tatár Attila gitáros, vokalista és Kozma Zsombor hegedűs, harmonikás, billentyűs alkotja.

Számaik a mai napig dübörögnek a rádiókban, sikerük töretlen, fellépéseik között pedig már a Művészetek Völgye vasárnapja is szerepel, július 31-én, a Panoráma Színpadon, ahol szeretettel várják rajongóikat.



További programokért keresd a Művészetek Völgye honlapját >>