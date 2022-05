A 25. Kulturwettbewerbre Veszprémből a Dózsa és a Botev, valamint Pápáról a Munkácsy iskolából, Zánkáról, Balatoncsicsóról, Úrkútról, Városlődről és Tótvázsonyból, összesen tehát nyolc német nemzetiségi iskolából érkeztek csoportok. A diákok 25 produkciót mutatta be a zsűrinek. Ének és kórus kategóriában Pető Balázsné ajkai és füredi kórusvezető, valamint Bauernhuber József, a Bauernhuber Családi Zenekar vezetője, míg tánc kategóriában Petresné Reiter Andrea és Petres Ákos, a Városlődi Pergő-Rozmaring Táncegyüttes oktatói alkották a zsűrit.

A versenyen kiemelt arany minősítést kapott a Botev Iskola Edelweiß Tánccsoportja, a helyi Waschludter Quintett pedig dicséretes arany elismerésben részesült. Emellett 14 arany, hét ezüst és két bronz minősítést is kiosztott a zsűri.

A kulturális találkozót és versenyt megtekintette Heilig Ferenc is. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnöke elmondta, úgy látja, hogy a produkciók minősége egyre jobb, és érzi a gyerekek nyelvi fejlődését is. Megjegyezte még, hogy látja azt is, a pedagógusok nagy munkát fektettek a versenyzők felkészítésébe. Elismerését fejezte ki emiatt a részt vevő diákoknak, felkészítőknek, szülőknek és nagyszülőknek, és sok erőt kívánt ahhoz, hogy ezt még sokáig csinálhassák. Heilig Ferenc ugyanakkor sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a 26 megyei német nemzetiségi iskolából csak nyolc képviseltette magát, igaz, ők jelentős létszámmal jöttek el a városlődi rendezvényre.

A szervezők nevében Takács Hajnalka, a Paul Angermann Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy a 16 tagú tantestületük megfeszített munkájának köszönhetően jöhetett létre a 25. Kulturwettbewerb, amelyen a megjelent iskolák egy-egy gyönyörű jubileumi vázát is kaptak ajándékba.

A fellépéseket követően az eredményhirdetésre váró gyerekeket kézműves játszóházzal és sportos ügyességi játékokkal várták a szervezők. Az eredményhirdetésen a fellépők az arany, ezüst, illetve bronz minősítést igazoló oklevél mellett városlődi tányért is kaptak ajándékba.