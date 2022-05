Az esemény azzal kezdődött, hogy valamennyi vendég kék szalaggal átkötött rozmaringágat tűzhetett ki, majd örült, ha jó helyet talált a Hangvilla színháztermében, annyian voltunk érdeklődők, ismerősök, fellépők és családtagok. Eljött a rendezvényre Schindler László, a MNOÖ elnökhelyettese, Hudi Katalin, a Német Kisebbségi Önkormányzat irodavezetője, Albert Vendel, a veszprémi németek korábbi önkormányzati képviselője, Heilig Ferenc, a veszprémi Német Kisebbségi Önkormányzat korábbi elnöke, a városi önkormányzatot pedig Brányi Mária alpolgármester képviselte.

Eich Mária, a németség elnöke mutatta be a szervezet új regionális irodavezetőjét, aki úgy vélte, a Gizella-napok mérföldkőnek számít az itt élő németek nemzetiségi kultúrájában, hiszen ekkor mutatják be, mit tanultak az elmúlt időszakban nyelvükben, viseletükből, hagyományaikból, továbbá ezek az időszakok azok, amelyek eredményeikkel hozzájárulnak az utánpótlás megerősítéséhez. Hogy ilyen sokan jöttek el, az azt jelenti, a németség kötődik múltjához, felismeri a kincseket, amiket lát, és azokat meg is kívánja őrizni. Amint elhangzott, a Gizella-napi rendezvénnyel együtt idén összesen négy programmal gazdagítja a helyi németség az Európa Kulturális Fővárosa évre való felkészülést.

Ami azt illeti, az idei német nemzetiségi gála is elégedettséggel tölthette el azokat, akik a sikerért dolgoztak. Burger Dóra és Freund Ágnes lovassys diákok töltötték be a háziasszonyi tisztet, a közönség figyelmébe ajánlva a sok-sok minőségi produkciót. Elsőként az Egry úti körzeti óvoda apróságai léptek színpadra; az intézményben 1993 óta biztosított a német nemzetiségi nevelés, a 11 csoportból ma három tartozik ebbe a körbe. Till Adél verset mondott, a Gyulaffy iskola másodikosai robotokkal táncoltak, a kivételes tehetségű Guzsvány-Leskó Csongor tangóharmonikán játszott. A Sabjanics Miklós atya emlékére alakult Memory Kamarakórus egyházi énekeket hozott - kilencen három szólamban énekeltek. A Dózsa iskola német nemzetiségi oktató programját képviselte a másodikos Szakács Jázmin, aki verset mondott, és a Gyöngyvirág gyermek tánccsoport, melynek alsós és felsős közössége is kiváló minősítéseiről híres. A programok vezetője Fertig Erzsébet. Több együttest is Bojnécz Gábor kísért tangóharmonikán, így például a veszprémi Német Nemzetiségi Klub énekkarát, amely a László-templom német miséin szolgál, de minősítései révén országos hírűvé is vált. Nagy sikert aratott a Hriszto Botev iskola harmadik osztálya „Pihe-puha párnácskák” című táncjátéka, azután pedig a gyulafirátóti Cziráki Bálint, Koch Valéria- díjas zenész, aki ma már a Pannon Egyetem hallgatója, de gombos harmonikájával továbbra is kísérője a német nemzetiségi rendezvényeknek.

Forrás: Német Kisebbségi Önkormányzat

A település sváb hagyományainak bemutatására 2000-ben alakult nyugdíjas hölgyekből a gyulafirátóti Rozmaring Tánccsoport – bemutatójukat jókora taps kísérte. A nemzetiségi tagozat diákjaiból 1997 őszén jött létre a Lovassy gimnázium német kamarakórusa. Országos arany, kiemelt arany minősítésük mellé idén is dobogós helyet szereztek a Helikonon. Fellépésükkel bizonyították, mennyire megérdemlik az elismerést.

Városlődről érkezett a Pergő-Rozmaring Táncegyüttes. Ők is a magyarországi német nemzetiségi kultúra ápolását tűzték ki célul. Táncospárjaikat figyelve láthattuk, milyen hasonlóságok és milyen különbségek jellemzik az egymás mellett élő nemzetiségek tánckultúráját.

Az idei Gizella-napi német gála utolsó résztvevője Nincz Erzsébet, a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke volt, aki köszönetét fejezte ki a háborúval sújtott ukrán nemzet felé irányuló minden segítségért, jó szándékért.