Pintér Katalin, a magyar kultúra lovagja köszöntőjében arról szintén beszélt, hogy egykor egy népviseletben lévőről ránézésre meg lehetett állapítani, melyik tájegységről, faluból származik, akárcsak módosságát, családi állapotát, azt, hogy hajadon vagy férjezett, van-e már gyermeke. A régi ruhák darabjait, olykor még alapanyagait is házilag készítették. Több nemzedéket kiszolgáltak. Gazdag motívumkincsük tele jelképekkel, ötletet adhatnak mai öltözeteink díszítéséhez.

A népviseletek darabjai ma is hordhatók, ha már nem is úgy, ahogy hajdanában, ahogy egykor például a Sárközben több szoknyát egymásra felvettek a lányok, az asszonyok. Ennek módját a megnyitón Nagy Zsuzsanna mutatta meg. Hímzett papucsot, gyöngyös pártát is feladott modelljére.