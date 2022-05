Erről tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön a gyulakeszi Csigó Malomban. Amint azt a háziasszony, Bartunek Katalin elmondta, a fesztivált a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) partneri együttműködésével, a Kultháló Bázis rendezvénysorozata keretében szervezi a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány közösségépítő, interaktív szellemben. – Csábító egy összművészeti koncepcióhoz úgy csatlakozni, hogy kinyithatjuk azokat a lehetőségeket, amelyek eddig is léteztek, de nem léptünk ki a keretből. Most viszont kilépünk a komfortzónánkból, ez nem kockázatmentes, de a felépített tematika e szándék mentén történt. A fókuszban most is a zene lesz, de a hangszer ugyancsak középpontba kerül, például hangszerbemutatókon. A képzőművészet és a zene kapcsolatát ábrázoló Barabás Márton Príma-díjas festő és szobrászművész életműve egy szeletét is bemutatjuk zongora képei, szobrai segítségével. R. Törley Mária szobrászművész zenével kapcsolatos szobrait ugyancsak bemutatjuk, és az Első Magyar Látványtár gyűjteményének a témához kapcsolódó darabjait szintén – mondta Bartunek Katalin.

Nagy Krisztián, a Kultháló kulturális menedzsere hangsúlyozta, hogy az EKF Kultháló Bázisa célja helyi közösségeket megszólaltatni középtávú terveik megvalósítása érdekében. – A régió azon művész közösségeit keresi, amelyek a helyi közösségeket szeretnék aktivitásra bírni, bepillantást engedni a kulisszák mögé. A bázis felkészülési éve az idei, 2023-ban 10-15 szereplőt is bemutat a régióban - mondta Nagy Krisztián, és méltatta a Csigó Malom elmúlt tízévi törekvését. Örömét fejezte ki, hogy a malomban mostantól többet tudhat meg mindenki a hangszerekről, a Nyitott műtermek sorozat is elindul, amellett a gyűjtőszenvedélyt ugyancsak bemutatja.

Amint elhangzott még, a fesztiválon a szervezők az összművészeti tematika keretében a komolyzene, a képzőművészet és a gyűjtés világának kulisszái mögé nyújtanak betekintést, hogy a térségben alkotó művészeket közelebbről is megismerje a közönség. A komolyzenei tematika keretében hangszerkiállítást, hangszerbemutatókat, workshopokat, zenei kvízjátékokat, előadásokat, koncerteket szerveznek. Az edukáció keretében Csermák Éva, Berlinben élő és oktató hegedűművész Hegymagason tart nemzetközi zenei kurzust ifjú növendékei számára, akik ez idő alatt a Csigó Malom közönsége előtt is bemutatkoznak. A Nyitott műtermek tematika keretében Gábor Áron festőművész és G. Heller Zsuzsa szobrász-, keramikusművész munkájába pillanthatnak be az érdeklődők. A gyűjtés témakörben szervezett programsorozattal a fiatalok érdeklődését is felhívják a téma kulturális életünkben betöltött értékmegőrző és értékteremtő szerepére Vörösváry Ákos műgyűjtővel.

A fesztivált május 28-án 19 órakor nyitja Nagy Krisztián, hangszer- és kottatartó-kiállítást rendeznek, valamint képzőművészeti kiállításokat A hangszer a képzőművészetben címmel. Barabás Márton kiállítása nyílik, R. Törley Mária szobrászművész hangszerszobrait, zenei témájú kisplasztikáit, plakettjeit mutatják be, valamint festményeket és hangszerszobrokat az Első Magyar Látványtár gyűjteményéből. Krulik Eszter hegedűművész és Schlanger Tamás zongoraművész ad koncertet.

A következő alkalmakkor komolyzenei koncertekre, színházi előadásra, hangszerbemutatóra, pódiumbeszélgetésre, zenei kvízre, műteremlátogatásokra várják az érdeklődőket.

Bartunek Katalin elmondta továbbá, hogy a szakmai eseményeket követően a szalonban kötetlen baráti beszélgetéseket, a művészekkel való ismerkedést, Balaton-felvidéki borok kóstolását szervezik. A rendezvényekkel a régi szalonok életét, a házi muzsika nosztalgikus hangulatát, az Esterházy és Csigó család kultúraszerető és -támogató szellemét szeretnék megidézni.