1983-ban Péni Béla vezetésével megalakult a zeneiskola fúvószenekara, amely a kezdeti nehézségeket leküzdve, sok munkával nagyszerű eredményeket ért el azóta, most, pénteken este is vastapssal jutalmazta őket a közönség. 1984. őszén Kendeh Gusztávot bízták meg az intézmény vezetésével, aki fő céljaként az iskola önálló épületbe költözését jelölte meg. Ezt a törekvést siker koronázta, 1988-ban költözhetett a zeneiskola a gimnáziumból a mostani épületbe. Akkor vették fel Járdányi Pál, a fiatalon elhunyt zeneszerző, népzenekutató és zenepedagógus nevét, aki sokat tett a Kodály Zoltán által kitűzött célok megvalósításáért. 2003-ban Román Iván vezetésével alakult meg az iskola vonószenekara, akik pénteken este is megvillantották tudásukat a hallgatóság örömére. 2006-ban lett Péni Béla az intézmény igazgatója, ma is ő vezeti az intézményt, ahol időközben az ütőoktatás is magas szintet ért el Tóth Péter irányításával. Erről a közönség személyesen győződhetett meg a tanárok által bemutatott virtuóz produkciók láttán. Ötvenéves jubileumhoz méltó, színvonalas, élvezetes hangverseny volt, ahol Péni Béla munkásságát a vastapson túl szakmai díjjal is elismerték. Az igazgató, s egyben karnagy, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége által adományozott Magyar Művészetoktatásért kitüntetést vehette át.