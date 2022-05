Régen a hosszú parasztházak kötelező folytatása volt a gazdasági rész az istállóval, az állatok szállásával és a pajta, ahol lehetett terményt, szerszámokat tárolni, nyúlketreceket beállítani, játszani, táncmulatságokat tartani. A közösségi élet terei lehettek a pajták. Ezért választotta nevébe a kistelepülések közösségi életét frissíteni szándékozó Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa törekvés. Így született a VEB 2023 EKF Pajta Program, amely idén a régióban 14 településen működik már, jövőre még többen kapcsolódhatnak be.

Sümegi Hegyi Ilona Adelheid lókúti polgármester mondta el pajtaprogramjuk kapcsán, hogy a török idők utáni betelepítések folytatásaként üveghutákat létesítettek a földesurak a Bakonyban. A lókúti első német családok is üvegfúvóként, hutamunkásként érkeztek ide. Az egykori huták helyét jelöli a települések nevében található „bánya” szó, Lókút része, Óbánya is megszűnt hutáról kapta a nevét. Erre az időszakra emlékezve lett a lókúti pajtaprogram neve Újhuta, ami a múltra utal és arra a folyamatra, amikor a hutában a hozzávalók üveggé olvadnak össze. Az együttmunkálkodás ugyanis azt célozza, hogy a tősgyökeres lókútiakéhoz hasonló lehessen az új betelepülők faluhoz kötődése.

Az Újhuta programban Lókúton foglalkoznak helytörténettel, családkutatással, szerveznek táncházat, régiek történeteit mentik meg, létrehozták a Bakonyi Svábok Kerekasztalát. Sokféle módon dolgoznak azon, hogy többet tudjanak a közös múltról, egymásról, a máshova ágazott családi szálakról. A helyi pajtaprogram jelmondata: „Hagyományainkra új, kulturális hutát építünk.” Mivel nyugdíjba vonulásuk után többen költöztek haza Lókútra, például Franz velük együtt tanítja németre a magyarokat, magyarra a németeket, közben hasonlítgatják, ugyanazon szavak német és sváb változatát nagy nevetések között.

A bezárt iskola épületét pályázatokból felújították Lókúton és az EKF Pajta Program keretében tartalommal töltötték meg a kialakított közösségi színteret, konyhát. A legutóbbi lókúti pajtarendezvény így a Dédi konyhája projekt révén főzési előkészületekkel kezdődött. Marica érkezett a leghamarabb. Nyugdíjasként kész arra, hogy rendezvényeken több hölggyel megfőzze az ebédet, átadja a régi recepteket, fortélyokat. Ezúttal krumplileves és darás kelt rétes készült. Közben egy kisfiú, Kende szaladt be és újságolta, mennyivel kisebb tojást tojik egy japán tyúk, mint a szokásos házi szárnyasok. Megérkezett Tünde is, hét gyermeket a tornaterembe kalauzolt, ahol magyar és német nyelvű mondókákat mondtak, körbehasalva a leterített csomagolópapírokat rajzversenybe kezdtek. Jöttek a vállalkozó szellemű lókútiak is, akiket Elemér, a tősgyökeres helyi kaszálni tanított. Az In Nochpa Shoft lényege, hogy szombat délelőttönként az egész család számára kínáljon programot: pike-poka-hai a neve a kicsik foglalkozásának, elfeledett mesterségek keretében régen mindennapos tevékenységek fogásait próbálják ki a nagyobbak, a vonószék használatát, a kosárfonást is.