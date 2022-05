Úgy véli, névtelen szentek között nőtt fel, akik a sereg gyermekükkel körülvéve tudtak énekelni, fonni, szőni, gyönyörűen hímezni, azaz varázslatossá tenni a nehéz mindennapokat. Böjttel, imádsággal, Mária erejével elmesszítették a testi-lelki bajokat. "Példaként a világ elé tárni" című kiállításával a művész az ő képüket szeretné felidézni munkáin, amelyek központjában sokszor a nőiség, az anyaság jelenik meg.

Petrás Mária úgy véli, kápolnaszerűen sikerült berendezni művei révén a kiállítótermet a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban, ahol így az emelkedettséget könnyebb megélni, amit csak tovább fokozott az ősi csángóföldi, úgynevezett sziszegős, "s" hang nélküli nyelvjárásban előadott régi énekes imával. A megnyitón Dékány Árpád Sixtus ciszterci atya hangsúlyozta: az énekléskor nem elég, hogy "én énekeljek", egész személyiségünkkel kell ezt tenni, akkor más lesz hallgatni is: formálja az előadót, megérinti a vele lévőt, emberibbé teszi a kapcsolatokat.

– A művész általában kapocs a szakralitás és a valóság között, ezért rokon lélek a pappal. Hasonló a küldetésünk, de a keramikusé még "paposabb", mert még emberibben, plasztikusabban fejezi ki, jeleníti meg az Istentől való gazdagságot. Petrás Mária alkotásai vonzzák a tekintetet, nemcsak a vizualitás, a látottak révén, hanem főleg lelkiségükkel. Például Mária-ábrázolásai. Talán azért is, mert alakja a neve miatt is közel áll hozzá. Mária befogadta Istent és továbbadta, misztikus dimenzióban, máig hálásak lehetünk ezért. Azt az üzenetet közvetíti, hogy hasonlóképp mi is megfogalmazhatjuk érzelmeinket alkotásainkban, a teremtett világban felfedezhetjük alkotottságunk és rájöhetünk, hogy mindannyian tudunk alkotni. A művészet erre mutat rá – mondta el a szerzetes a tárlat megnyitóján, amely június 17-ig tekinthető meg.