Július 22-én, pénteken és július 23-án, szombaton a Gál Gyula Városi Sportcsarnok előtti parkoló ad majd otthont a népszerű fesztiválnak, amelyet a koronavírus-járvány miatt legutóbb 2019-ben tudott megrendezni a Rock Palota Egyesület.

– A fellépő zenekarokkal, valamint a közönséggel együtt már nagyon vártuk, hogy újra megrendezhessük a fesztivált, ami egyedülálló lehetőséget biztosít a helyi és környékbeli csapatoknak. Idén kétnapos lesz a buli. Pénteken 17 órától hajnali egy óráig, míg szombaton 16 órától hajnalig egyig váltják majd egymást a színpadon olyan bandák, mint például a Brigantik, a Gate, a 6áreset, a Végállomás vagy épp a Hangár21 – mondja Punk Balázs. A Rock Palota Egyesület elnökétől azt is megtudtuk, hogy 2022-ben sztárvendéget is köszönthetnek a fesztiválon, hiszen koncertet ad a Rock Palotán a Leander Kills zenekar, sőt, nemzetközivé avanzsálódik a rendezvény, ugyanis fellép az olaszországi Reggio Emiliából érkező, stílusát tekintve kemény metálzenét játszó Gone Feral együttes is. Rajtuk kívül egyébként stoner és klasszikus rock, metálés punkzenekarok teszik majd tiszteletüket az ezúttal isingyenesen látogatható fesztiválon, amelyre legalább 700–800 embert várnak a szervezők.

– Minderre azért van lehetőség – teszi hozzá a szervezők nevében az egyébként a helyi Brigantik punkzenekarban doboló és éneklő Somogyi László – mert a kezdetektől mellettünk álló Campanari-Talabér Márta polgármester és a várpalotai önkormányzat segítségével sikerült pályázati forráshoz jutnia az egyesületnek. Ez biztosítja, hogy profi színpadtechnikával tudunk dolgozni, s a rendezvény technikai hátterével és biztosításával kapcsolatban is mindent meg tudunk oldani.

– Távlatosan tervezünk a fesztivállal, reményeink szerint még hosszú évekig a várpalotai, valamint a térségben működő zenekarok kiváló bemutatkozási lehetősége lesz a rendezvény – jegyzi meg Somogyi László.