A fúvósbanda az 1970-es évektől a nyolcvanas évek közepéig működött, a Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola vezetése pedig úgy gondolta, eljött az idő, hogy ismét életre hívják a fúvószenekart.

Uher Bertalan, a zeneiskola intézményvezetője elmondta, az elképzelés egyik hajtóereje, hogyVeszprémet az UNESCO A zene városa elismeréssel tüntette ki néhány esztendeje

A díjjal együtt jár az a küldetés is, hogy minél többen muzsikáljanak rendszeresen a városban. A Csermák-zeneiskola vezetése a kitűzött célhoz anyagi segítséget kapott az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2023 programban. Mivel Veszprémben eddig nem volt felnőtteket is a soraiba váró fúvószenekar, azok a felnőttek, akik szívesen játszanak zenei együttesben, Füredre, Ajkára és Várpalotára járnak át zenélni.

Uher Bertalan kiemelte, folyamatban van a tagok toborzása: az együttes soraiba minden zeneszerető, fúvós hangszeren játszót várnak, nincs sem életkori feltétel, sem az előképzettséggel kapcsolatos kikötés. Zeneiskolai tanárok is csatlakoznak az együtteshez. Az intézményvezető elmondta, az együttes létrehozásával nem szeretnének nehéz helyzetbe hozni más zenekarokat, ezért a próbákat várhatóan hétfőnként tartják meg a Csermák-zeneiskolában – ez az időpont nem ütközik a környékbeli fúvószenekarok próbáival. Az együttesből még többféle hangszeres hiányzik, ezért is várják az érdeklődők jelentkezését. A zenekar újraalapítói az elmúlt hetekben-hónapokban néhány alkalommal már összeálltak közös zenélésre, a tagság létszámát azonban szeretnék minél hamarabb feltornázni. A karmester személye még kérdéses, de a zeneiskola vezetése szeretné, ha veszprémi szakember vezetné a fúvószenekart. Uher Bertalan elmondta, a középtávú cél, hogy létrejöjjön egy stabil létszámú együttes, amely mihamarabb megszerzi a szakmai minősítést, hogy koncert-fúvószenekarként működhessen a formáció. A városi rendezvényeken is műsort adhatna a zenekar, és önálló koncerteket is terveznek.

Az EKF támogatásával 2023 végéig biztosított az újraalakuló zenekar működése – az együttes által elnyert forrást kotta- és hangszervásárlásra fordítják elsősorban –, a következő másfél évben pedig szeretnék elérni, hogy 2024-től önfenntartóan működhessen az együttes. Aki jelentkezni szeretne az együttesbe, Uher Bertalannal kell felvennie a kapcsolatot a zeneiskolában.

Az intézményvezető reményei szerint nyárra kialakul az a húsz-harminc fős tagság, akikkel el tudják kezdeni ősztől a próbákat. Az együttes repertoárját az elképzelések szerint klasszikus fúvószenekari darabok és igényes szórakoztató zene adná.