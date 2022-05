A helyi lakosok régi vágya volt, hogy az általuk csak kastélynak nevezett épület megújuljon, szerepet kapjon és megnyissa kapuit. Az avatási ünnepségen Bedő Lajos polgármester hangsúlyozta, hogy jelentős összefogás eredménye az épület elkészülte.

– Az 1700-as évek végén épült kastély később iskolaként, postaként, óvodaként funkcionált, majd magántulajdonba került. Kerámiabontó és autójavító működött itt, 2010- ben egyik első feladatomnak tekintettem a visszavásárlást. Négy év alatt fizettük ki a 12 millió forintot, de a felújítás nehezebb volt. Pályázati támogatás nélkül kapott új tetőt az épület, burkoltunk, villamos és vízhálózatot építettünk ki, vizesblokkok készültek.

– A felújítást követően mostanra Szakonyi Sándor fafaragó és Szöllősi Máté festőművész, egykori helyi iskolaigazgató állandó kiállítása, valamint a rendkívül gazdag helytörténeti gyűjtemény kapott helyet a kastélyban, ahol egyebek mellett időszaki kiállításokat rendezünk a jövőben. Sok feladat van még, például az épület külseje, pincéjének és környezetének felújítása – mondta a polgármester.

Méltatta a sok helyi és vidéki támogatást, amelynek köszönhetően megújult az épület és létrejött a gyűjtemény. A kiállítás anyaga életünk része, gyermekkorunk egy időszakát, szüleink életét, nagyszüleink munkáját idézi. Kicsit történelem, kicsit retró, érzelmes és elgondolkodtató.

Hangodi László történész, főmuzeológus az épület és a település múltjáról, a Bogyay családról is beszélt. – A gyűjtemény olyan tiszteletre méltó munkafolyamatok összessége, amely párját ritkítja a Balaton-felvidéken, és biztosak lehetünk benne, hogy a példa jó híre messzire jut. A 12. századtól éltek már itt lakók, nehéz időket élt meg a település a török hódoltság időszakában, a járványok miatt, majd az újjáépítés is megkezdődhetett. A kiállítás bemutatja, hogy milyen eszközöket használtak a múltban itt élők, de kereskedéssel kapcsolatos, lakáskultúra, vallástörténeti vonatkozások tárgyi emlékanyaga is látható, ahogy az egykori iskolai eszközök szintén – mondta Hangodi László. Felhívta a jelenlevők figyelmét Szakonyi Sándor az országban is egyedülálló szobrára, amely Savanyú Jóskát, az utolsó bakonyi betyárt ábrázolja abból a fából készítve, amelynél elfogták egykor.

Az ünnepségen a szónokok és a kiállítók vágták át a nemzeti színű szalagot, Báder Zoltán és Torma Tamás énekkel működött közre.